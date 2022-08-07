https://ria.ru/20220807/ekonomika-1807874294.html

Две трети американцев считают, что ситуация в экономике страны ухудшается

Две трети американцев считают, что ситуация в экономике страны ухудшается - РИА Новости, 07.08.2022

Две трети американцев считают, что ситуация в экономике страны ухудшается

Почти 70% американцев считают, что нынешняя ситуация в экономике страны ухудшается, подобное мнение высказывалось большинством только в кризисный 2008 год,... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T17:46

2022-08-07T17:46

2022-08-07T17:46

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Почти 70% американцев считают, что нынешняя ситуация в экономике страны ухудшается, подобное мнение высказывалось большинством только в кризисный 2008 год, свидетельствуют данные совместного опроса Ipsos и ABC News.Только 12% опрошенных считают, что экономика улучшается, а 18% убеждены, что она не улучшается, но и не ухудшается, говорится в сообщении. 62% не одобряют работу президента США Джо Байдена, 69% недовольны тем, как он разбирается в ситуации с инфляцией, говорится в сообщении.Опрос был проведен 5-6 августа на английском и испанском языках среди 665 взрослых, погрешность составляет 4,2%.

https://ria.ru/20220730/stagflyatsiya-1806116417.html

сша

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, сша