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Две трети американцев считают, что ситуация в экономике страны ухудшается - РИА Новости, 07.08.2022
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Две трети американцев считают, что ситуация в экономике страны ухудшается
Две трети американцев считают, что ситуация в экономике страны ухудшается - РИА Новости, 07.08.2022
Две трети американцев считают, что ситуация в экономике страны ухудшается
Почти 70% американцев считают, что нынешняя ситуация в экономике страны ухудшается, подобное мнение высказывалось большинством только в кризисный 2008 год,... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T17:46
2022-08-07T17:46
в мире
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Почти 70% американцев считают, что нынешняя ситуация в экономике страны ухудшается, подобное мнение высказывалось большинством только в кризисный 2008 год, свидетельствуют данные совместного опроса Ipsos и ABC News.Только 12% опрошенных считают, что экономика улучшается, а 18% убеждены, что она не улучшается, но и не ухудшается, говорится в сообщении. 62% не одобряют работу президента США Джо Байдена, 69% недовольны тем, как он разбирается в ситуации с инфляцией, говорится в сообщении.Опрос был проведен 5-6 августа на английском и испанском языках среди 665 взрослых, погрешность составляет 4,2%.
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в мире, джо байден, сша
17:46 07.08.2022
 
Две трети американцев считают, что ситуация в экономике страны ухудшается

Ipsos и ABC News: две трети жителей США считают, что ситуация в экономике становится хуже

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМонумент Вашингтона
Монумент Вашингтона - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Почти 70% американцев считают, что нынешняя ситуация в экономике страны ухудшается, подобное мнение высказывалось большинством только в кризисный 2008 год, свидетельствуют данные совместного опроса Ipsos и ABC News.
"Более двух третей американцев - 69% - считают, что ситуация в экономике страны ухудшается. Это наивысший показатель с 2008 года, когда подобного мнения придерживались 82% опрошенных", - сообщает телеканал.
Только 12% опрошенных считают, что экономика улучшается, а 18% убеждены, что она не улучшается, но и не ухудшается, говорится в сообщении. 62% не одобряют работу президента США Джо Байдена, 69% недовольны тем, как он разбирается в ситуации с инфляцией, говорится в сообщении.
Опрос был проведен 5-6 августа на английском и испанском языках среди 665 взрослых, погрешность составляет 4,2%.
Доллары - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля, 18:29
Эксперты предупредили США о риске затяжной стагфляции в экономике
 
В миреДжо БайденСША
 
 
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