https://ria.ru/20220807/ekonomika-1807874294.html
Две трети американцев считают, что ситуация в экономике страны ухудшается
Две трети американцев считают, что ситуация в экономике страны ухудшается - РИА Новости, 07.08.2022
Две трети американцев считают, что ситуация в экономике страны ухудшается
Почти 70% американцев считают, что нынешняя ситуация в экономике страны ухудшается, подобное мнение высказывалось большинством только в кризисный 2008 год,... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T17:46
2022-08-07T17:46
2022-08-07T17:46
в мире
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Почти 70% американцев считают, что нынешняя ситуация в экономике страны ухудшается, подобное мнение высказывалось большинством только в кризисный 2008 год, свидетельствуют данные совместного опроса Ipsos и ABC News.Только 12% опрошенных считают, что экономика улучшается, а 18% убеждены, что она не улучшается, но и не ухудшается, говорится в сообщении. 62% не одобряют работу президента США Джо Байдена, 69% недовольны тем, как он разбирается в ситуации с инфляцией, говорится в сообщении.Опрос был проведен 5-6 августа на английском и испанском языках среди 665 взрослых, погрешность составляет 4,2%.
https://ria.ru/20220730/stagflyatsiya-1806116417.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша
Две трети американцев считают, что ситуация в экономике страны ухудшается
Ipsos и ABC News: две трети жителей США считают, что ситуация в экономике становится хуже