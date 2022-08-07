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Чехия проведет переговоры с Израилем о покупке трех боевых дронов - РИА Новости, 07.08.2022
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Чехия проведет переговоры с Израилем о покупке трех боевых дронов
Чехия проведет переговоры с Израилем о покупке трех боевых дронов - РИА Новости, 07.08.2022
Чехия проведет переговоры с Израилем о покупке трех боевых дронов
В ближайшие дни минобороны Чехии начнет переговоры с израильскими коллегами о покупке трех боевых дронов на общую сумму 1,5 миллиарда крон (около 60 миллионов... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T22:22
2022-08-07T22:22
технологии
израиль
сша
франция
министерство обороны чехии
hermes
чехия
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ПРАГА, 7 авг – РИА Новости. В ближайшие дни минобороны Чехии начнет переговоры с израильскими коллегами о покупке трех боевых дронов на общую сумму 1,5 миллиарда крон (около 60 миллионов долларов), сообщило в воскресенье вечером сетевое издание Novinky со ссылкой на пресс-секретаря МО Наталию Форстерову."В ходе предварительных консультаций был выбран наиболее подходящий для нужд чешской армии тип беспилотников, на следующей неделе начнутся переговоры с нашими израильскими коллегами о закупке трех боевых дронов на общую сумму 1,5 миллиарда крон", - сказала Форстерова.По данным издания, минобороны Чехии в ходе консультаций рассматривало предложения фирм из США, Франции, Италии и Израиля, остановившись, в конце концов, на предложениях двух израильских фирм - Elbit, которая предложила дроны Hermes 900, и IAI, которая выпускает дроны Heron. Чешскому военному ведомству предстоит выбрать наиболее подходящий для него из этих двух вариантов.Беспилотник Hermes имеет размах крыльев 15 метров, максимальный вес 1,1 тонны и грузоподъемность 350 килограммов. Он может нести до четырех ракет Hellfire. Максимальная скорость дрона составляет 220 км/час, дальность полета достигает 9100 метров, а время пребывания в воздухе - 36 часов.Беспилотник Heron имеет размах крыльев 16,6 метра, максимальный вес 1,2 тонны и грузоподъемность 470 килограммов. Максимальная скорость дрона составляет 207 км/час, скорость полета - 112 км/ч, высота полета - до 10 000 метров, а время пребывания в воздухе - 45 часов.Минобороны Чехии хотело бы получить первый дрон уже в будущем году, остальные – до 2026 года, к этому времени также должно быть завершено обучение персонала.
https://ria.ru/20220807/chekhiya-1807868537.html
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технологии, израиль, сша, франция, министерство обороны чехии, hermes, чехия
22:22 07.08.2022
 
Чехия проведет переговоры с Израилем о покупке трех боевых дронов

Минобороны Чехии проведет переговоры с Израилем о покупке трех боевых дронов

© Flickr / Israel Defense ForcesИзраильский военный с разведывательным беспилотником "Skylark"
Израильский военный с разведывательным беспилотником Skylark - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© Flickr / Israel Defense Forces
Израильский военный с разведывательным беспилотником "Skylark". Архивное фото
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ПРАГА, 7 авг – РИА Новости. В ближайшие дни минобороны Чехии начнет переговоры с израильскими коллегами о покупке трех боевых дронов на общую сумму 1,5 миллиарда крон (около 60 миллионов долларов), сообщило в воскресенье вечером сетевое издание Novinky со ссылкой на пресс-секретаря МО Наталию Форстерову.
"В ходе предварительных консультаций был выбран наиболее подходящий для нужд чешской армии тип беспилотников, на следующей неделе начнутся переговоры с нашими израильскими коллегами о закупке трех боевых дронов на общую сумму 1,5 миллиарда крон", - сказала Форстерова.
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По данным издания, минобороны Чехии в ходе консультаций рассматривало предложения фирм из США, Франции, Италии и Израиля, остановившись, в конце концов, на предложениях двух израильских фирм - Elbit, которая предложила дроны Hermes 900, и IAI, которая выпускает дроны Heron. Чешскому военному ведомству предстоит выбрать наиболее подходящий для него из этих двух вариантов.
Беспилотник Hermes имеет размах крыльев 15 метров, максимальный вес 1,1 тонны и грузоподъемность 350 килограммов. Он может нести до четырех ракет Hellfire. Максимальная скорость дрона составляет 220 км/час, дальность полета достигает 9100 метров, а время пребывания в воздухе - 36 часов.
Беспилотник Heron имеет размах крыльев 16,6 метра, максимальный вес 1,2 тонны и грузоподъемность 470 килограммов. Максимальная скорость дрона составляет 207 км/час, скорость полета - 112 км/ч, высота полета - до 10 000 метров, а время пребывания в воздухе - 45 часов.
Минобороны Чехии хотело бы получить первый дрон уже в будущем году, остальные – до 2026 года, к этому времени также должно быть завершено обучение персонала.
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ТехнологииИзраильСШАФранцияМинистерство обороны ЧехииHermesЧехия
 
 
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