Чехия проведет переговоры с Израилем о покупке трех боевых дронов
Минобороны Чехии проведет переговоры с Израилем о покупке трех боевых дронов
Израильский военный с разведывательным беспилотником "Skylark". Архивное фото
ПРАГА, 7 авг – РИА Новости. В ближайшие дни минобороны Чехии начнет переговоры с израильскими коллегами о покупке трех боевых дронов на общую сумму 1,5 миллиарда крон (около 60 миллионов долларов), сообщило в воскресенье вечером сетевое издание Novinky со ссылкой на пресс-секретаря МО Наталию Форстерову.
"В ходе предварительных консультаций был выбран наиболее подходящий для нужд чешской армии тип беспилотников, на следующей неделе начнутся переговоры с нашими израильскими коллегами о закупке трех боевых дронов на общую сумму 1,5 миллиарда крон", - сказала Форстерова.
По данным издания, минобороны Чехии в ходе консультаций рассматривало предложения фирм из США, Франции, Италии и Израиля, остановившись, в конце концов, на предложениях двух израильских фирм - Elbit, которая предложила дроны Hermes 900, и IAI, которая выпускает дроны Heron. Чешскому военному ведомству предстоит выбрать наиболее подходящий для него из этих двух вариантов.
Беспилотник Hermes имеет размах крыльев 15 метров, максимальный вес 1,1 тонны и грузоподъемность 350 килограммов. Он может нести до четырех ракет Hellfire. Максимальная скорость дрона составляет 220 км/час, дальность полета достигает 9100 метров, а время пребывания в воздухе - 36 часов.
Беспилотник Heron имеет размах крыльев 16,6 метра, максимальный вес 1,2 тонны и грузоподъемность 470 килограммов. Максимальная скорость дрона составляет 207 км/час, скорость полета - 112 км/ч, высота полета - до 10 000 метров, а время пребывания в воздухе - 45 часов.
Минобороны Чехии хотело бы получить первый дрон уже в будущем году, остальные – до 2026 года, к этому времени также должно быть завершено обучение персонала.