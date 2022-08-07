https://ria.ru/20220807/dorogi-1807797613.html

Путин поздравил россиян с Днем железнодорожника

Путин поздравил россиян с Днем железнодорожника - РИА Новости, 07.08.2022

Путин поздравил россиян с Днем железнодорожника

У железнодорожной отрасли России огромный потенциал для качественного роста, она продолжит развиваться несмотря на трудности, в том числе планируется... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T00:16

2022-08-07T00:16

2022-08-07T00:54

технологии

экономика

россия

владимир путин

железная дорога

день железнодорожника в россии

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. У железнодорожной отрасли России огромный потенциал для качественного роста, она продолжит развиваться несмотря на трудности, в том числе планируется наращивание пропускной способности магистралей, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем железнодорожника.Он отметил, что сейчас стоят масштабные задачи по форсированному развитию всей инфраструктуры страны, в том числе по расширению и обновлению железнодорожной сети."Все специалисты отрасли, инженеры, строители, машинисты, работники диспетчерских служб, проводники вносят свой вклад в эту большую работу. Искренне признателен вам за труд и преданность своему делу", — добавил Путин.Президент напомнил, что представители самых разных профессий, которые создавали железнодорожный комплекс России, — это не только блестящие профессионалы, но и настоящие герои. Возведение Транссиба и БАМ, других магистралей в сложнейших условиях стало настоящим подвигом, подчеркнул глава государства."От всей души поздравляю работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, а также со знаменательной датой — 185-летием открытия Царскосельской железной дороги. Именно она положила начало масштабному железнодорожному строительству в России — отрасли, которая имеет громадное, стратегическое значение для нашей большой страны, для развития регионов, национальной экономики, для качества жизни людей", — отметил Путин.

https://ria.ru/20220617/degtyarev-1795966389.html

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технологии, экономика, россия, владимир путин, железная дорога, день железнодорожника в россии