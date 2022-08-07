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Путин поздравил россиян с Днем железнодорожника - РИА Новости, 07.08.2022
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Путин поздравил россиян с Днем железнодорожника
Путин поздравил россиян с Днем железнодорожника - РИА Новости, 07.08.2022
Путин поздравил россиян с Днем железнодорожника
У железнодорожной отрасли России огромный потенциал для качественного роста, она продолжит развиваться несмотря на трудности, в том числе планируется... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T00:16
2022-08-07T00:54
технологии
экономика
россия
владимир путин
железная дорога
день железнодорожника в россии
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. У железнодорожной отрасли России огромный потенциал для качественного роста, она продолжит развиваться несмотря на трудности, в том числе планируется наращивание пропускной способности магистралей, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем железнодорожника.Он отметил, что сейчас стоят масштабные задачи по форсированному развитию всей инфраструктуры страны, в том числе по расширению и обновлению железнодорожной сети."Все специалисты отрасли, инженеры, строители, машинисты, работники диспетчерских служб, проводники вносят свой вклад в эту большую работу. Искренне признателен вам за труд и преданность своему делу", — добавил Путин.Президент напомнил, что представители самых разных профессий, которые создавали железнодорожный комплекс России, — это не только блестящие профессионалы, но и настоящие герои. Возведение Транссиба и БАМ, других магистралей в сложнейших условиях стало настоящим подвигом, подчеркнул глава государства."От всей души поздравляю работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, а также со знаменательной датой — 185-летием открытия Царскосельской железной дороги. Именно она положила начало масштабному железнодорожному строительству в России — отрасли, которая имеет громадное, стратегическое значение для нашей большой страны, для развития регионов, национальной экономики, для качества жизни людей", — отметил Путин.
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технологии, экономика, россия, владимир путин, железная дорога, день железнодорожника в россии
00:16 07.08.2022 (обновлено: 00:54 07.08.2022)
 
Путин поздравил россиян с Днем железнодорожника

Путин заявил о планах развития железнодорожной отрасли России несмотря на трудности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭлектропоезд "Ласточка" и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Электропоезд Ласточка и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Электропоезд "Ласточка" и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. У железнодорожной отрасли России огромный потенциал для качественного роста, она продолжит развиваться несмотря на трудности, в том числе планируется наращивание пропускной способности магистралей, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем железнодорожника.
"Убежден, у нашей железнодорожной отрасли огромный потенциал для качественного роста. И несмотря на все имеющиеся трудности, мы обязательно продолжим идти вперед. Будем ставить новые цели и достигать результатов, в том числе наращивать пропускную способность железнодорожных магистралей и расшивать так называемые узкие места", — сказал Путин.
Он отметил, что сейчас стоят масштабные задачи по форсированному развитию всей инфраструктуры страны, в том числе по расширению и обновлению железнодорожной сети.
"Все специалисты отрасли, инженеры, строители, машинисты, работники диспетчерских служб, проводники вносят свой вклад в эту большую работу. Искренне признателен вам за труд и преданность своему делу", — добавил Путин.
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"От всей души поздравляю работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, а также со знаменательной датой — 185-летием открытия Царскосельской железной дороги. Именно она положила начало масштабному железнодорожному строительству в России — отрасли, которая имеет громадное, стратегическое значение для нашей большой страны, для развития регионов, национальной экономики, для качества жизни людей", — отметил Путин.
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ТехнологииЭкономикаРоссияВладимир ПутинЖелезная дорогаДень железнодорожника в России
 
 
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