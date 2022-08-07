https://ria.ru/20220807/donbass-1807855586.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский

Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 07.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский

Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, десять снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T15:21

2022-08-07T15:21

2022-08-07T15:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

гольмовский

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, десять снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра; 14.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 14.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 14.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

донецк (днр)

гольмовский

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), гольмовский, донецкая народная республика, донбасс