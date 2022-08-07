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Amnesty International не стала отказываться от выводов о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 07.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220807/doklad-1807862901.html
Amnesty International не стала отказываться от выводов о преступлениях ВСУ
Amnesty International не стала отказываться от выводов о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 07.08.2022
Amnesty International не стала отказываться от выводов о преступлениях ВСУ
Международная правозащитная организация Amnesty International не стала отказываться от выводов, сделанных в докладе о преступлениях украинских войск, передает... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T16:09
2022-08-07T19:19
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
джордж сорос
украина
россия
сша
amnesty international
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International не стала отказываться от выводов, сделанных в докладе о преступлениях украинских войск, передает агентство Reuters."Приоритет Amnesty International в этом и каком-либо конфликте — обеспечение защиты гражданских лиц. Действительно, это было нашей единственной целью при публикации этого последнего исследования", — говорится в заявлении.В организации выразили сожаление по поводу "боли и гнева", которые вызвал их пресс-релиз, но подтвердили, что не станут отказываться от приведенных в отчете данных.При этом, как утверждает НПО, выводы доклада "не означают, что украинские военные не принимают необходимых мер предосторожности в других частях страны, и не оправдывают действия российской армии".В начале августа Amnesty International опубликовала отчет, в котором обвинила украинские войска в нарушениях международных правовых норм и военного права. В документе отмечается, что ВСУ размещают вооружения в школах и больницах, подвергая риску мирных жителей. Владимир Зеленский, в свою очередь, обвинил организацию в попытках "амнистировать" Россию и переложить ответственность на Украину, тогда как генеральный секретарь НПО Аньес Калламар официально выступила в защиту доклада.Amnesty International — неправительственная организация. Ее миссия заключается "в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека".Объединение получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них — Госдепартамент США, британские власти, Еврокомиссия. По данным СМИ, солидные средства Amnesty International выделяет и американский миллиардер Джордж Сорос через фонд "Открытое общество".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220806/uvolnenie-1807680193.html
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в мире, владимир зеленский, джордж сорос, украина, россия, сша, amnesty international, вооруженные силы украины, государственный департамент сша, владимир путин
16:09 07.08.2022 (обновлено: 19:19 07.08.2022)
 
Amnesty International не стала отказываться от выводов о преступлениях ВСУ

Amnesty International сожалеет о "боли и гневе" Киева из-за доклада о преступлениях ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке
Уничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International не стала отказываться от выводов, сделанных в докладе о преступлениях украинских войск, передает агентство Reuters.
"Приоритет Amnesty International в этом и каком-либо конфликте — обеспечение защиты гражданских лиц. Действительно, это было нашей единственной целью при публикации этого последнего исследования", — говорится в заявлении.
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В организации выразили сожаление по поводу "боли и гнева", которые вызвал их пресс-релиз, но подтвердили, что не станут отказываться от приведенных в отчете данных.
При этом, как утверждает НПО, выводы доклада "не означают, что украинские военные не принимают необходимых мер предосторожности в других частях страны, и не оправдывают действия российской армии".
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В начале августа Amnesty International опубликовала отчет, в котором обвинила украинские войска в нарушениях международных правовых норм и военного права. В документе отмечается, что ВСУ размещают вооружения в школах и больницах, подвергая риску мирных жителей. Владимир Зеленский, в свою очередь, обвинил организацию в попытках "амнистировать" Россию и переложить ответственность на Украину, тогда как генеральный секретарь НПО Аньес Калламар официально выступила в защиту доклада.
Amnesty International — неправительственная организация. Ее миссия заключается "в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека".
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Объединение получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них — Госдепартамент США, британские власти, Еврокомиссия. По данным СМИ, солидные средства Amnesty International выделяет и американский миллиардер Джордж Сорос через фонд "Открытое общество".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийДжордж СоросУкраинаРоссияСШАAmnesty InternationalВооруженные силы УкраиныГосударственный департамент СШАВладимир Путин
 
 
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