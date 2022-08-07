16:09 07.08.2022 (обновлено: 19:19 07.08.2022)
Amnesty International не стала отказываться от выводов о преступлениях ВСУ
Amnesty International сожалеет о "боли и гневе" Киева из-за доклада о преступлениях ВСУ
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке
Уничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International не стала отказываться от выводов, сделанных в докладе о преступлениях украинских войск, передает агентство Reuters.
"Приоритет Amnesty International в этом и каком-либо конфликте — обеспечение защиты гражданских лиц. Действительно, это было нашей единственной целью при публикации этого последнего исследования", — говорится в заявлении.
В организации выразили сожаление по поводу "боли и гнева", которые вызвал их пресс-релиз, но подтвердили, что не станут отказываться от приведенных в отчете данных.
При этом, как утверждает НПО, выводы доклада "не означают, что украинские военные не принимают необходимых мер предосторожности в других частях страны, и не оправдывают действия российской армии".
В начале августа Amnesty International опубликовала отчет, в котором обвинила украинские войска в нарушениях международных правовых норм и военного права. В документе отмечается, что ВСУ размещают вооружения в школах и больницах, подвергая риску мирных жителей. Владимир Зеленский, в свою очередь, обвинил организацию в попытках "амнистировать" Россию и переложить ответственность на Украину, тогда как генеральный секретарь НПО Аньес Калламар официально выступила в защиту доклада.
Amnesty International — неправительственная организация. Ее миссия заключается "в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека".
Объединение получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них — Госдепартамент США, британские власти, Еврокомиссия. По данным СМИ, солидные средства Amnesty International выделяет и американский миллиардер Джордж Сорос через фонд "Открытое общество".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.