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Число пострадавших при обстрелах ВСУ в ДНР возросло до 14 человек
Число пострадавших при обстрелах ВСУ в ДНР возросло до 14 человек - РИА Новости, 07.08.2022
Число пострадавших при обстрелах ВСУ в ДНР возросло до 14 человек
Число пострадавших в результате обстрелов в ДНР возросло до 14, погибли три человека, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T23:47
2022-08-07T23:47
2022-08-07T23:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрелов в ДНР возросло до 14, погибли три человека, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) на 23.30 7 августа 2022 года составляет 17 человек (три погибли, 14 ранены). Информация продолжает поступать", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее в представительстве сообщали, что пострадали 11 человек, погибли трое.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Число пострадавших при обстрелах ВСУ в ДНР возросло до 14 человек
Представительство ДНР: число пострадавших при обстрелах ВСУ в республике возросло до 14