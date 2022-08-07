https://ria.ru/20220807/dnr-1807907576.html

ВСУ выпустили 21 снаряд по поселку Металлист

ВСУ выпустили 21 снаряд по поселку Металлист - РИА Новости, 07.08.2022

ВСУ выпустили 21 снаряд по поселку Металлист

Украинские войска выпустили 21 снаряд калибром 155 миллиметров по населенному пункту Металлист, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T22:27

2022-08-07T22:27

2022-08-07T22:34

специальная военная операция на украине

в мире

металлист

зайцево

украина

иван приходько

карл маркс

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд калибром 155 миллиметров по населенному пункту Металлист, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.40 - населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Металлист: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 21.25 - населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Металлист: выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 21.30 в направлении поселка Зайцево выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра, в 21.45 шесть снарядов калибром 122 миллиметра выпущено по Пантелеймоновке, добавили в представительстве.Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск "ранен мирный житель горловского поселка Пантелеймоновка по улице Карла Маркса, 9". По словам Приходько, скорая помощь выехала на место происшествия.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

металлист

зайцево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, металлист, зайцево, украина, иван приходько, карл маркс