22:27 07.08.2022 (обновлено: 22:34 07.08.2022)
ВСУ выпустили 21 снаряд по поселку Металлист
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 21 снаряд по населенному пункту Металлист
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд калибром 155 миллиметров по населенному пункту Металлист, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.40 - населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Металлист: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 21.25 - населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Металлист: выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 21.30 в направлении поселка Зайцево выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра, в 21.45 шесть снарядов калибром 122 миллиметра выпущено по Пантелеймоновке, добавили в представительстве.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск "ранен мирный житель горловского поселка Пантелеймоновка по улице Карла Маркса, 9". По словам Приходько, скорая помощь выехала на место происшествия.