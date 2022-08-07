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ВСУ выпустили 21 снаряд по поселку Металлист - РИА Новости, 07.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220807/dnr-1807907576.html
ВСУ выпустили 21 снаряд по поселку Металлист
ВСУ выпустили 21 снаряд по поселку Металлист - РИА Новости, 07.08.2022
ВСУ выпустили 21 снаряд по поселку Металлист
Украинские войска выпустили 21 снаряд калибром 155 миллиметров по населенному пункту Металлист, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T22:27
2022-08-07T22:34
специальная военная операция на украине
в мире
металлист
зайцево
украина
иван приходько
карл маркс
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд калибром 155 миллиметров по населенному пункту Металлист, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.40 - населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Металлист: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 21.25 - населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Металлист: выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 21.30 в направлении поселка Зайцево выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра, в 21.45 шесть снарядов калибром 122 миллиметра выпущено по Пантелеймоновке, добавили в представительстве.Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск "ранен мирный житель горловского поселка Пантелеймоновка по улице Карла Маркса, 9". По словам Приходько, скорая помощь выехала на место происшествия.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, металлист, зайцево, украина, иван приходько, карл маркс
22:27 07.08.2022 (обновлено: 22:34 07.08.2022)
 
ВСУ выпустили 21 снаряд по поселку Металлист

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 21 снаряд по населенному пункту Металлист

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд калибром 155 миллиметров по населенному пункту Металлист, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.40 - населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Металлист: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 21.25 - населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Металлист: выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 21.30 в направлении поселка Зайцево выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра, в 21.45 шесть снарядов калибром 122 миллиметра выпущено по Пантелеймоновке, добавили в представительстве.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск "ранен мирный житель горловского поселка Пантелеймоновка по улице Карла Маркса, 9". По словам Приходько, скорая помощь выехала на место происшествия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМеталлистЗайцевоУкраинаИван ПриходькоКарл Маркс
 
 
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