https://ria.ru/20220807/dnr-1807901881.html
В ДНР при обстрелах ВСУ три человека погибли и 11 получили ранения
В ДНР при обстрелах ВСУ три человека погибли и 11 получили ранения - РИА Новости, 07.08.2022
В ДНР при обстрелах ВСУ три человека погибли и 11 получили ранения
Три человека погибли из-за обстрелов территории ДНР украинскими войсками, 11 пострадали, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T21:20
2022-08-07T21:20
2022-08-07T21:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_863190535620eec913fdcd051d215403.jpg
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Три человека погибли из-за обстрелов территории ДНР украинскими войсками, 11 пострадали, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) на 21.00 7 августа 2022 года составляет 14 человек (трое погибли, 11 ранены)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50c5549ed02c147690620fc4d80ae322.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
В ДНР при обстрелах ВСУ три человека погибли и 11 получили ранения
Представительство ДНР: три человека погибли и 11 пострадали при обстрелах республики ВСУ