https://ria.ru/20220807/dnr-1807901881.html

В ДНР при обстрелах ВСУ три человека погибли и 11 получили ранения

В ДНР при обстрелах ВСУ три человека погибли и 11 получили ранения - РИА Новости, 07.08.2022

В ДНР при обстрелах ВСУ три человека погибли и 11 получили ранения

Три человека погибли из-за обстрелов территории ДНР украинскими войсками, 11 пострадали, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T21:20

2022-08-07T21:20

2022-08-07T21:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_863190535620eec913fdcd051d215403.jpg

ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Три человека погибли из-за обстрелов территории ДНР украинскими войсками, 11 пострадали, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) на 21.00 7 августа 2022 года составляет 14 человек (трое погибли, 11 ранены)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина