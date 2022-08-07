https://ria.ru/20220807/dnr-1807888666.html

ВСУ выпустили более 250 снарядов по ДНР

ВСУ выпустили более 250 снарядов по ДНР - РИА Новости, 07.08.2022

ВСУ выпустили более 250 снарядов по ДНР

Украинские войска за текущие сутки выпустили более 250 снарядов по районам девяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики, говорится в заявлении... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T19:49

2022-08-07T19:49

2022-08-07T19:49

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донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 250 снарядов по районам девяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики, говорится в заявлении Народной милиции ДНР."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 250 снарядов из реактивных систем залпового огня "Ураган" (оснащенных противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток"), ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции.Отмечается, что "огонь велся по районам девяти населенных пунктов республики".

https://ria.ru/20220807/dnr-1807886903.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк