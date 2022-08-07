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ВСУ выпустили более 250 снарядов по ДНР - РИА Новости, 07.08.2022
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ВСУ выпустили более 250 снарядов по ДНР
ВСУ выпустили более 250 снарядов по ДНР - РИА Новости, 07.08.2022
ВСУ выпустили более 250 снарядов по ДНР
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 250 снарядов по районам девяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики, говорится в заявлении... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T19:49
2022-08-07T19:49
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 250 снарядов по районам девяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики, говорится в заявлении Народной милиции ДНР."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 250 снарядов из реактивных систем залпового огня "Ураган" (оснащенных противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток"), ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции.Отмечается, что "огонь велся по районам девяти населенных пунктов республики".
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
19:49 07.08.2022
 
ВСУ выпустили более 250 снарядов по ДНР

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 250 снарядов

© РИА Новости / Мария МарикянСнаряд в асфальте на одной из центральных улиц
Снаряд в асфальте на одной из центральных улиц - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Снаряд в асфальте на одной из центральных улиц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 250 снарядов по районам девяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики, говорится в заявлении Народной милиции ДНР.
"За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 250 снарядов из реактивных систем залпового огня "Ураган" (оснащенных противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток"), ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции.
Отмечается, что "огонь велся по районам девяти населенных пунктов республики".
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
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