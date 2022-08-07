ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", оснащенные противопехотными минами "Лепесток", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток"); 19.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток" по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.