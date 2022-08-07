https://ria.ru/20220807/dnr-1807886903.html

ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк

ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 07.08.2022

ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", оснащенные... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T19:39

2022-08-07T19:39

2022-08-07T19:39

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

оон

сцкк

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", оснащенные противопехотными минами "Лепесток", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток"); 19.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток" по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, оон, сцкк, донецк (днр)