Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
Штаб обороны ДНР: при обстреле ВСУ Кировского района Донецка пострадала женщина
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате артиллерийского обстрела Кировского района с позиций украинских боевиков ранение получила мирная жительница 1974 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в воскресенье 12 раз обстреливали Кировский район Донецка, выпустив 57 снарядов калибром 155 миллиметров, пять снарядов калибром 122 миллиметра и 16 снарядов калибром 152 миллиметра.