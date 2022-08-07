https://ria.ru/20220807/dnr-1807884245.html

Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Кировского района Донецка - РИА Новости, 07.08.2022

Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

Мирная жительница получила ранение в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T19:20

2022-08-07T19:20

2022-08-07T19:20

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в Кировском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате артиллерийского обстрела Кировского района с позиций украинских боевиков ранение получила мирная жительница 1974 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в воскресенье 12 раз обстреливали Кировский район Донецка, выпустив 57 снарядов калибром 155 миллиметров, пять снарядов калибром 122 миллиметра и 16 снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, кировский район, донецк (днр), донецкая народная республика