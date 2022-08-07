ВСУ обстреляли Гольмовский, Горловку и Макеевку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Гольмовский, Горловку и Макеевку
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский, Горловку и Макеевку, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Жованка - населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 17.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 17.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.