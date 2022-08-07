https://ria.ru/20220807/dnr-1807876559.html

ВСУ обстреляли Гольмовский, Горловку и Макеевку

ВСУ обстреляли Гольмовский, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 07.08.2022

ВСУ обстреляли Гольмовский, Горловку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Горловку и Макеевку, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров, заявило... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T18:08

2022-08-07T18:08

2022-08-07T18:08

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

гольмовский

макеевка

стирол

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский, Горловку и Макеевку, выпустив 11 снарядов калибром 152 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Жованка - населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 17.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 17.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщается в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

гольмовский

макеевка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, гольмовский, макеевка, стирол