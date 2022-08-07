Украинские боевики обстреляли Донецк и Еленовку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли несколько районов Донецка и Еленовку
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка и Еленовку, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра и восемь снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 16.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 16.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.