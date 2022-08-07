https://ria.ru/20220807/dnr-1807850035.html

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 07.08.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска в 13.25 обстреляли Донецк и Макеевку, выпущено восемь снарядов натовского калибра 155 мм и три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" с минами... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T14:21

2022-08-07T14:21

2022-08-07T14:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

киев

макеевка

сцкк

оон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806335726_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f53461ab88307d4b8aa94d7eabab0d08.jpg

ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска в 13.25 обстреляли Донецк и Макеевку, выпущено восемь снарядов натовского калибра 155 мм и три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" с минами "Лепесток", сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Кировский район Донецка обстреляли натовскими снарядами, а по Макеевке были выпущены ракеты с противопехотными минами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток" по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

киев

макеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), киев, макеевка, сцкк, оон, нато