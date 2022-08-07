ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив ракеты из "Урагана"
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска в 13.25 обстреляли Донецк и Макеевку, выпущено восемь снарядов натовского калибра 155 мм и три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" с минами "Лепесток", сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Кировский район Донецка обстреляли натовскими снарядами, а по Макеевке были выпущены ракеты с противопехотными минами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток" по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.