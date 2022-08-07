https://ria.ru/20220807/chubays-1807821620.html

Чубайса выписали из больницы, сообщили СМИ

Чубайса выписали из больницы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.08.2022

Чубайса выписали из больницы, сообщили СМИ

Бывшего советника президента России Анатолия Чубайса выписали из больницы "Мастер Ольбия" на острове Сардиния, сообщает итальянская газета La Repubblica. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T10:04

2022-08-07T10:04

2022-08-07T11:46

в мире

италия

анатолий чубайс

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывшего советника президента России Анатолия Чубайса выписали из больницы "Мастер Ольбия" на острове Сардиния, сообщает итальянская газета La Repubblica. "Анатолий Чубайс чувствует себя лучше. Его выписали утром 6 августа", — говорится в публикации. В статье отмечается, что результаты токсикологических анализов еще не получены, но врачи почти уверены в диагнозе — это синдром Гийена — Барре, а не отравление. По сведениям издания, Чубайс уехал во Франкфурт, где будет проходить реабилитацию в одной из клиник. Синдром Гийена — Барре — это заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу. Болезнь возникает по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома может послужить вакцинация или хирургическая операция. Сообщалось о нескольких случаях синдрома Гийена — Барре после вакцинации от COVID-19 препаратами компаний Janssen и AstraZeneca, и Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать эти инциденты.

https://ria.ru/20220803/chubays-1806956809.html

https://ria.ru/20220801/chubays-1806407695.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, италия, анатолий чубайс