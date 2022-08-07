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Чубайса выписали из больницы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.08.2022
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Чубайса выписали из больницы, сообщили СМИ
Чубайса выписали из больницы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.08.2022
Чубайса выписали из больницы, сообщили СМИ
Бывшего советника президента России Анатолия Чубайса выписали из больницы "Мастер Ольбия" на острове Сардиния, сообщает итальянская газета La Repubblica. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T10:04
2022-08-07T11:46
в мире
италия
анатолий чубайс
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывшего советника президента России Анатолия Чубайса выписали из больницы "Мастер Ольбия" на острове Сардиния, сообщает итальянская газета La Repubblica. "Анатолий Чубайс чувствует себя лучше. Его выписали утром 6 августа", — говорится в публикации. В статье отмечается, что результаты токсикологических анализов еще не получены, но врачи почти уверены в диагнозе — это синдром Гийена — Барре, а не отравление. По сведениям издания, Чубайс уехал во Франкфурт, где будет проходить реабилитацию в одной из клиник. Синдром Гийена — Барре — это заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу. Болезнь возникает по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома может послужить вакцинация или хирургическая операция. Сообщалось о нескольких случаях синдрома Гийена — Барре после вакцинации от COVID-19 препаратами компаний Janssen и AstraZeneca, и Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать эти инциденты.
https://ria.ru/20220803/chubays-1806956809.html
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в мире, италия, анатолий чубайс
10:04 07.08.2022 (обновлено: 11:46 07.08.2022)
 
Чубайса выписали из больницы, сообщили СМИ

La Repubblica узнала о выписке Чубайса из больницы "Мастер Ольбия" в Италии

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывшего советника президента России Анатолия Чубайса выписали из больницы "Мастер Ольбия" на острове Сардиния, сообщает итальянская газета La Repubblica.
"Анатолий Чубайс чувствует себя лучше. Его выписали утром 6 августа", — говорится в публикации.
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс во время интервью на Московском международном форуме Открытые инновации - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
3 августа, 15:08
Итальянский прокурор побеседовал с Чубайсом, сообщили СМИ
В статье отмечается, что результаты токсикологических анализов еще не получены, но врачи почти уверены в диагнозе — это синдром Гийена — Барре, а не отравление.
По сведениям издания, Чубайс уехал во Франкфурт, где будет проходить реабилитацию в одной из клиник.

Синдром Гийена — Барре — это заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу. Болезнь возникает по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома может послужить вакцинация или хирургическая операция. Сообщалось о нескольких случаях синдрома Гийена — Барре после вакцинации от COVID-19 препаратами компаний Janssen и AstraZeneca, и Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать эти инциденты.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 13:36
Чубайс считает, что у него синдром Гийена — Барре
 
В миреИталияАнатолий Чубайс
 
 
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