10:04 07.08.2022 (обновлено: 11:46 07.08.2022)
Чубайса выписали из больницы, сообщили СМИ
La Repubblica узнала о выписке Чубайса из больницы "Мастер Ольбия" в Италии
Анатолий Чубайс. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бывшего советника президента России Анатолия Чубайса выписали из больницы "Мастер Ольбия" на острове Сардиния, сообщает итальянская газета La Repubblica.
"Анатолий Чубайс чувствует себя лучше. Его выписали утром 6 августа", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что результаты токсикологических анализов еще не получены, но врачи почти уверены в диагнозе — это синдром Гийена — Барре, а не отравление.
По сведениям издания, Чубайс уехал во Франкфурт, где будет проходить реабилитацию в одной из клиник.
Синдром Гийена — Барре — это заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу. Болезнь возникает по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома может послужить вакцинация или хирургическая операция. Сообщалось о нескольких случаях синдрома Гийена — Барре после вакцинации от COVID-19 препаратами компаний Janssen и AstraZeneca, и Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать эти инциденты.
Синдром Гийена — Барре — это заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу. Болезнь возникает по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома может послужить вакцинация или хирургическая операция. Сообщалось о нескольких случаях синдрома Гийена — Барре после вакцинации от COVID-19 препаратами компаний Janssen и AstraZeneca, и Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать эти инциденты.
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