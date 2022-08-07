https://ria.ru/20220807/chekhiya-1807868537.html

"Ждем тяжелую осень". В Чехии признали проблемы из-за санкций против России

"Ждем тяжелую осень". В Чехии признали проблемы из-за санкций против России - РИА Новости, 07.08.2022

"Ждем тяжелую осень". В Чехии признали проблемы из-за санкций против России

В Чехии мелкие предприниматели столкнулись с финансовыми проблемами из-за роста тарифов на электроэнергию и повышения цен на муку, признался в интервью Seznam... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T16:46

2022-08-07T16:46

2022-08-07T18:19

экономика

россия

украина

в мире

чехия

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Чехии мелкие предприниматели столкнулись с финансовыми проблемами из-за роста тарифов на электроэнергию и повышения цен на муку, признался в интервью Seznam Zprávy владелец производителя карандашей и канцелярских товаров Koh-i-Noor Hardtmuth Властислав Бржиза."Времена сейчас непростые. Мы знаем, что впереди осень и она будет трудной. <…> У мелкого производителя хлеба нет шансов выжить при таких ценах на электроэнергию. Испытают трудности и производители пластика", — сказал Бржиза.В материале уточняется, что в стране стали прекращать работу небольшие пекарни и кондитерские. Чешский хлебопекарный рынок уже сократился на пять процентов. Трудности переживает и сама Koh-i-Noor. Уход с российского рынка болезненно отразился на показателях компании, а проблемы с прямыми поставками лесоматериалов из России существенно повлияют на стоимость готовой продукции.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220806/sanktsii-1807747307.html

https://ria.ru/20220803/zapad-1806786707.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

экономика, россия, украина, в мире, чехия