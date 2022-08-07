16:46 07.08.2022 (обновлено: 18:19 07.08.2022)
"Ждем тяжелую осень". В Чехии признали проблемы из-за санкций против России
Seznam Zprávy: антироссийские санкции ударили по малому бизнесу в Чехии
Прага. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Чехии мелкие предприниматели столкнулись с финансовыми проблемами из-за роста тарифов на электроэнергию и повышения цен на муку, признался в интервью Seznam Zprávy владелец производителя карандашей и канцелярских товаров Koh-i-Noor Hardtmuth Властислав Бржиза.
"Времена сейчас непростые. Мы знаем, что впереди осень и она будет трудной. <…> У мелкого производителя хлеба нет шансов выжить при таких ценах на электроэнергию. Испытают трудности и производители пластика", — сказал Бржиза.
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В материале уточняется, что в стране стали прекращать работу небольшие пекарни и кондитерские. Чешский хлебопекарный рынок уже сократился на пять процентов. Трудности переживает и сама Koh-i-Noor. Уход с российского рынка болезненно отразился на показателях компании, а проблемы с прямыми поставками лесоматериалов из России существенно повлияют на стоимость готовой продукции.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и топливо.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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