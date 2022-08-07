https://ria.ru/20220807/britaniya-1807860400.html

Власти призвали британцев мыться быстрее, пишут СМИ

Власти призвали британцев мыться быстрее, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2022

Власти призвали британцев мыться быстрее, пишут СМИ

Власти Великобритании призвали граждан мыться в душе на минуту меньше обычного, чтобы избежать дефицита воды, пишет газета The Sunday Times. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T15:58

2022-08-07T15:58

2022-08-07T18:12

в мире

великобритания

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Власти Великобритании призвали граждан мыться в душе на минуту меньше обычного, чтобы избежать дефицита воды, пишет газета The Sunday Times.Руководство страны поставило такие цели из-за прогнозов экспертов, по мнению которых через 25 лет в королевстве возникнет потребность в дополнительных четырех миллиардах литров воды в день для нужд населения, отмечает автор статьи.На этом фоне власти приняли решение о возведении первого с 1992 года резервуара для хранения воды, он должен быть готов к 2029 году. "Политически это может быть непопулярно, по крайней мере в краткосрочной перспективе, но перед нами стоит простой выбор: либо тратить миллиард фунтов на инфраструктуру, либо просить людей проводить под душем на минуту меньше времени", — заявил представитель компании, занимающейся водоснабжением. Ранее метеорологическое бюро Великобритании предупредило жителей о надвигающейся жаре. Температура воздуха на следующей неделе поднимется до 30 градусов. При этом в июле страна уже столкнулась с аномальными температурами. Так, 19 июля был побит предыдущий рекорд в 38,7 градуса, температура достигла 40,3 градуса.

https://ria.ru/20220729/voda-1805909608.html

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великобритания

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, великобритания