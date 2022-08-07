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Власти призвали британцев мыться быстрее, пишут СМИ
Власти призвали британцев мыться быстрее, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2022
Власти призвали британцев мыться быстрее, пишут СМИ
Власти Великобритании призвали граждан мыться в душе на минуту меньше обычного, чтобы избежать дефицита воды, пишет газета The Sunday Times. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T15:58
2022-08-07T15:58
2022-08-07T18:12
в мире
великобритания
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Власти Великобритании призвали граждан мыться в душе на минуту меньше обычного, чтобы избежать дефицита воды, пишет газета The Sunday Times.Руководство страны поставило такие цели из-за прогнозов экспертов, по мнению которых через 25 лет в королевстве возникнет потребность в дополнительных четырех миллиардах литров воды в день для нужд населения, отмечает автор статьи.На этом фоне власти приняли решение о возведении первого с 1992 года резервуара для хранения воды, он должен быть готов к 2029 году. "Политически это может быть непопулярно, по крайней мере в краткосрочной перспективе, но перед нами стоит простой выбор: либо тратить миллиард фунтов на инфраструктуру, либо просить людей проводить под душем на минуту меньше времени", — заявил представитель компании, занимающейся водоснабжением. Ранее метеорологическое бюро Великобритании предупредило жителей о надвигающейся жаре. Температура воздуха на следующей неделе поднимется до 30 градусов. При этом в июле страна уже столкнулась с аномальными температурами. Так, 19 июля был побит предыдущий рекорд в 38,7 градуса, температура достигла 40,3 градуса.
https://ria.ru/20220729/voda-1805909608.html
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РИА Новости
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в мире, великобритания
15:58 07.08.2022 (обновлено: 18:12 07.08.2022)
Власти призвали британцев мыться быстрее, пишут СМИ
The Sunday Times: британцев призвали мыться в душе на минуту меньше ради экономии воды
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
Власти Великобритании призвали граждан мыться в душе на минуту меньше обычного, чтобы избежать дефицита воды, пишет
газета The Sunday Times.
"В рамках правительственной программы каждый житель Великобритании должен сократить ежедневное потребление воды на четверть к 2050 году — со 145 литров до 110 литров", — говорится в публикации.
Руководство страны поставило такие цели из-за прогнозов экспертов, по мнению которых через 25 лет в королевстве возникнет потребность в дополнительных четырех миллиардах литров воды в день для нужд населения, отмечает автор статьи.
На этом фоне власти приняли решение о возведении первого с 1992 года резервуара для хранения воды, он должен быть готов к 2029 году.
"Политически это может быть непопулярно, по крайней мере в краткосрочной перспективе, но перед нами стоит простой выбор: либо тратить миллиард фунтов на инфраструктуру, либо просить людей проводить под душем на минуту меньше времени", — заявил представитель компании, занимающейся водоснабжением.
Ранее метеорологическое бюро Великобритании
предупредило жителей о надвигающейся жаре. Температура воздуха на следующей неделе поднимется до 30 градусов. При этом в июле страна уже столкнулась с аномальными температурами. Так, 19 июля был побит предыдущий рекорд в 38,7 градуса, температура достигла 40,3 градуса.