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Гордон Браун сравнил жизнь детей в Британии со сценами из романов Диккенса
Гордон Браун сравнил жизнь детей в Британии со сценами из романов Диккенса - РИА Новости, 07.08.2022
Гордон Браун сравнил жизнь детей в Британии со сценами из романов Диккенса
Экс-премьер Британии Гордон Браун считает, что в стране формируется поколение детей, чья жизнь начинает напоминать сцены из книг Чарльза Диккенса. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T12:36
2022-08-07T12:36
2022-08-07T12:36
в мире
великобритания
гордон браун
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Экс-премьер Британии Гордон Браун считает, что в стране формируется поколение детей, чья жизнь начинает напоминать сцены из книг Чарльза Диккенса.По его мнению, рост цен, в частности, на топливо, усугубит нищету среди детей."Британия создает поколение обделенных мальчиков и девочек, без денег для того, чтобы участвовать в том, чем занимаются их друзья, и чье детство начинает напоминать постыдные сцены из романа Диккенса", - написал экс-премьер в газете Guardian.По словам Брауна, местные благотворительные организации, о которых он знает, уже готовятся к "худшей в памяти ныне живущих зиме": запасаются одеялами, спальными мешками и грелками.
https://ria.ru/20220805/sunak-1807669167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, гордон браун
Гордон Браун сравнил жизнь детей в Британии со сценами из романов Диккенса
Экс-премьер Британии: жизнь детей в стране начинает напоминать сцены из книг Диккенса
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.
Экс-премьер Британии Гордон Браун считает
, что в стране формируется поколение детей, чья жизнь начинает напоминать сцены из книг Чарльза Диккенса.
По его мнению, рост цен, в частности, на топливо, усугубит нищету среди детей.
"Британия создает поколение обделенных мальчиков и девочек, без денег для того, чтобы участвовать в том, чем занимаются их друзья, и чье детство начинает напоминать постыдные сцены из романа Диккенса", - написал экс-премьер в газете Guardian.
По словам Брауна, местные благотворительные организации, о которых он знает, уже готовятся к "худшей в памяти ныне живущих зиме": запасаются одеялами, спальными мешками и грелками.