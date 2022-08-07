https://ria.ru/20220807/britaniya-1807839422.html

Гордон Браун сравнил жизнь детей в Британии со сценами из романов Диккенса

Гордон Браун сравнил жизнь детей в Британии со сценами из романов Диккенса - РИА Новости, 07.08.2022

Гордон Браун сравнил жизнь детей в Британии со сценами из романов Диккенса

Экс-премьер Британии Гордон Браун считает, что в стране формируется поколение детей, чья жизнь начинает напоминать сцены из книг Чарльза Диккенса. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T12:36

2022-08-07T12:36

2022-08-07T12:36

в мире

великобритания

гордон браун

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Экс-премьер Британии Гордон Браун считает, что в стране формируется поколение детей, чья жизнь начинает напоминать сцены из книг Чарльза Диккенса.По его мнению, рост цен, в частности, на топливо, усугубит нищету среди детей."Британия создает поколение обделенных мальчиков и девочек, без денег для того, чтобы участвовать в том, чем занимаются их друзья, и чье детство начинает напоминать постыдные сцены из романа Диккенса", - написал экс-премьер в газете Guardian.По словам Брауна, местные благотворительные организации, о которых он знает, уже готовятся к "худшей в памяти ныне живущих зиме": запасаются одеялами, спальными мешками и грелками.

https://ria.ru/20220805/sunak-1807669167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, гордон браун