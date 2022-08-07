https://ria.ru/20220807/bayden-1807911287.html
Байден заявил, что ждет одобрения своей инициативы по борьбе с инфляцией
Байден заявил, что ждет одобрения своей инициативы по борьбе с инфляцией - РИА Новости, 07.08.2022
Байден заявил, что ждет одобрения своей инициативы по борьбе с инфляцией
Президент США Джо Байден заявил, что ждет одобрения палатой представителей своей инициативы по борьбе с инфляцией и готов подписать норму в качестве закона. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T23:11
2022-08-07T23:11
2022-08-07T23:18
камала харрис
джо байден
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ждет одобрения палатой представителей своей инициативы по борьбе с инфляцией и готов подписать норму в качестве закона.Он поблагодарил демократов в сенате, которые поддержали норму. "Это потребовало многих компромиссов, как это всегда бывает с важными вещами", - отметил Байден.Как сообщалось, демократы провели в сенате законопроект о 430 млрд долларов инвестиций в экологию и социальную сферу с налоговой реформой. Республиканцы высказались против, критикуя и сам посыл о том, что закон поможет справится с инфляцией. Перевеса удалось достичь лишь благодаря голосу возглавляющей верхнюю палату вице-президента Камалы Харрис.Давнюю задумку президента удалось вернуть к жизни в преддверии промежуточных выборов после того, как свои возражения сняли оба фрондирующих сенатора от правящей Демократической партии Джо Манчин и Кирстен Синема.Законопроект, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.Вошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов. Новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат нагрузку на всякого, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год, говорится в пояснительных материалах.
https://ria.ru/20220728/inflyatsiya-1805719735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камала харрис, джо байден
23:11 07.08.2022 (обновлено: 23:18 07.08.2022)
Байден заявил, что ждет одобрения своей инициативы по борьбе с инфляцией
Байден заявил, что ждет одобрения закона по борьбе с инфляцией палатой представителей
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости.
Президент США Джо Байден заявил, что ждет
одобрения палатой представителей своей инициативы по борьбе с инфляцией и готов подписать норму в качестве закона.
"Этот законопроект направлен на борьбу с инфляцией за счет снижения дефицита и снижения расходов для обычных семей", - говорится в комментарии Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.
Он поблагодарил демократов в сенате, которые поддержали норму. "Это потребовало многих компромиссов, как это всегда бывает с важными вещами", - отметил Байден.
Как сообщалось, демократы провели в сенате законопроект о 430 млрд долларов инвестиций в экологию и социальную сферу с налоговой реформой. Республиканцы высказались против, критикуя и сам посыл о том, что закон поможет справится с инфляцией. Перевеса удалось достичь лишь благодаря голосу возглавляющей верхнюю палату вице-президента Камалы Харрис
.
Давнюю задумку президента удалось вернуть к жизни в преддверии промежуточных выборов после того, как свои возражения сняли оба фрондирующих сенатора от правящей Демократической партии Джо Манчин и Кирстен Синема.
Законопроект, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
Вошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов. Новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат нагрузку на всякого, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год, говорится в пояснительных материалах.