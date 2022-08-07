https://ria.ru/20220807/bayden-1807911287.html

Байден заявил, что ждет одобрения своей инициативы по борьбе с инфляцией

Байден заявил, что ждет одобрения своей инициативы по борьбе с инфляцией - РИА Новости, 07.08.2022

Байден заявил, что ждет одобрения своей инициативы по борьбе с инфляцией

Президент США Джо Байден заявил, что ждет одобрения палатой представителей своей инициативы по борьбе с инфляцией и готов подписать норму в качестве закона. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T23:11

2022-08-07T23:11

2022-08-07T23:18

камала харрис

джо байден

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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ждет одобрения палатой представителей своей инициативы по борьбе с инфляцией и готов подписать норму в качестве закона.Он поблагодарил демократов в сенате, которые поддержали норму. "Это потребовало многих компромиссов, как это всегда бывает с важными вещами", - отметил Байден.Как сообщалось, демократы провели в сенате законопроект о 430 млрд долларов инвестиций в экологию и социальную сферу с налоговой реформой. Республиканцы высказались против, критикуя и сам посыл о том, что закон поможет справится с инфляцией. Перевеса удалось достичь лишь благодаря голосу возглавляющей верхнюю палату вице-президента Камалы Харрис.Давнюю задумку президента удалось вернуть к жизни в преддверии промежуточных выборов после того, как свои возражения сняли оба фрондирующих сенатора от правящей Демократической партии Джо Манчин и Кирстен Синема.Законопроект, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.Вошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов. Новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат нагрузку на всякого, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год, говорится в пояснительных материалах.

https://ria.ru/20220728/inflyatsiya-1805719735.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

камала харрис, джо байден