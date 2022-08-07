https://ria.ru/20220807/aviaudary-1807890508.html
Число погибших при израильских авиаударах по сектору Газа увеличилось до 41
Число погибших при израильских авиаударах по сектору Газа увеличилось до 41 - РИА Новости, 07.08.2022
Число погибших при израильских авиаударах по сектору Газа увеличилось до 41
Число погибших при израильских авиаударах по Газе достигло 41, среди них 15 детей и четыре женщины, сообщает минздрав анклава. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T20:11
2022-08-07T20:11
2022-08-07T20:54
в мире
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ГАЗА, 7 авг - РИА Новости. Число погибших при израильских авиаударах по Газе достигло 41, среди них 15 детей и четыре женщины, сообщает минздрав анклава."В результате израильских авиаударов по сектору Газа 41 человек погиб, в том числе 15 детей и четыре женщины, 311 человек получили ранения", - говорится в заявлении ведомства.
https://ria.ru/20220807/rassvet-1807880081.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
20:11 07.08.2022 (обновлено: 20:54 07.08.2022)
Число погибших при израильских авиаударах по сектору Газа увеличилось до 41
Число погибших при израильских авиаударах по сектору Газа увеличилось до 41 человек