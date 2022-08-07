https://ria.ru/20220807/aviaudary-1807890508.html

Число погибших при израильских авиаударах по сектору Газа увеличилось до 41

Число погибших при израильских авиаударах по сектору Газа увеличилось до 41 - РИА Новости, 07.08.2022

Число погибших при израильских авиаударах по сектору Газа увеличилось до 41

Число погибших при израильских авиаударах по Газе достигло 41, среди них 15 детей и четыре женщины, сообщает минздрав анклава. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T20:11

2022-08-07T20:11

2022-08-07T20:54

в мире

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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ГАЗА, 7 авг - РИА Новости. Число погибших при израильских авиаударах по Газе достигло 41, среди них 15 детей и четыре женщины, сообщает минздрав анклава."В результате израильских авиаударов по сектору Газа 41 человек погиб, в том числе 15 детей и четыре женщины, 311 человек получили ранения", - говорится в заявлении ведомства.

https://ria.ru/20220807/rassvet-1807880081.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа