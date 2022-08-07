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Число погибших при израильских авиаударах по сектору Газа увеличилось до 41 - РИА Новости, 07.08.2022
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Число погибших при израильских авиаударах по сектору Газа увеличилось до 41
Число погибших при израильских авиаударах по сектору Газа увеличилось до 41 - РИА Новости, 07.08.2022
Число погибших при израильских авиаударах по сектору Газа увеличилось до 41
Число погибших при израильских авиаударах по Газе достигло 41, среди них 15 детей и четыре женщины, сообщает минздрав анклава. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T20:11
2022-08-07T20:54
в мире
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ГАЗА, 7 авг - РИА Новости. Число погибших при израильских авиаударах по Газе достигло 41, среди них 15 детей и четыре женщины, сообщает минздрав анклава."В результате израильских авиаударов по сектору Газа 41 человек погиб, в том числе 15 детей и четыре женщины, 311 человек получили ранения", - говорится в заявлении ведомства.
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в мире, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
20:11 07.08.2022 (обновлено: 20:54 07.08.2022)
 
Число погибших при израильских авиаударах по сектору Газа увеличилось до 41

Число погибших при израильских авиаударах по сектору Газа увеличилось до 41 человек

© AFP 2022 / Mahmud HamsДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022 / Mahmud Hams
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Читать ria.ru в
ГАЗА, 7 авг - РИА Новости. Число погибших при израильских авиаударах по Газе достигло 41, среди них 15 детей и четыре женщины, сообщает минздрав анклава.
"В результате израильских авиаударов по сектору Газа 41 человек погиб, в том числе 15 детей и четыре женщины, 311 человек получили ранения", - говорится в заявлении ведомства.
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