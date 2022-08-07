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Власти заявили, что удары Киева по ЗАЭС угрожают жизням сотен тысяч человек - РИА Новости, 07.08.2022
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https://ria.ru/20220807/aes-1807845198.html
Власти заявили, что удары Киева по ЗАЭС угрожают жизням сотен тысяч человек
Власти заявили, что удары Киева по ЗАЭС угрожают жизням сотен тысяч человек - РИА Новости, 07.08.2022
Власти заявили, что удары Киева по ЗАЭС угрожают жизням сотен тысяч человек
Удары Киева по Запорожской АЭС, в случае повреждения энергоблока, угрожают жизням сотен тысяч жителей Украины, зарубежной Европы, а также Азии, заявили РИА... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T13:37
2022-08-07T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
вооруженные силы украины
украина
энергодар
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 7 авг - РИА Новости. Удары Киева по Запорожской АЭС, в случае повреждения энергоблока, угрожают жизням сотен тысяч жителей Украины, зарубежной Европы, а также Азии, заявили РИА Новости в администрации Энергодара.Ранее власти города заявили, что войска Киева в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции."Несмотря на высокий уровень защиты от аварий, предусмотренный при строительстве атомной станции, ВСУ предпринимают попытки к ее уничтожению или значительному нарушению ключевых процессов функционирования. С каждым днем артудары наносятся все ближе к энергоблокам, что несет непосредственную угрозу жизни сотен тысяч мирных граждан на территории Украины, а также стран Европы и Азии", - сообщил представитель городской администрации.Собеседник агентства подчеркнул, что роза ветров в данном регионе направлена преимущественно на северо-запад, и в случае возникновения техногенной катастрофы в первую очередь в радиусе радиационного поражения окажутся города Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины, далее пострадает весь континент."В сложившейся ситуации администрация города, как и администрация области, призывает ВСУ обеспечить безопасность мирных жителей, немедленно прекратить вести огонь по инфраструктуре Запорожской АЭС, тем самым устранить риск аварийных ситуаций и пресечь дальнейшие провокации по отношению к мирному атому", - подчеркнул представитель администрации.
https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html
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в мире, запорожская аэс, вооруженные силы украины, украина, энергодар
13:37 07.08.2022 (обновлено: 14:10 07.08.2022)
 
Власти заявили, что удары Киева по ЗАЭС угрожают жизням сотен тысяч человек

Власти Энергодара: удары Киева по Запорожской АЭС угрожают жизням сотен тысяч человек

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 7 авг - РИА Новости. Удары Киева по Запорожской АЭС, в случае повреждения энергоблока, угрожают жизням сотен тысяч жителей Украины, зарубежной Европы, а также Азии, заявили РИА Новости в администрации Энергодара.
Ранее власти города заявили, что войска Киева в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
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"Несмотря на высокий уровень защиты от аварий, предусмотренный при строительстве атомной станции, ВСУ предпринимают попытки к ее уничтожению или значительному нарушению ключевых процессов функционирования. С каждым днем артудары наносятся все ближе к энергоблокам, что несет непосредственную угрозу жизни сотен тысяч мирных граждан на территории Украины, а также стран Европы и Азии", - сообщил представитель городской администрации.
Собеседник агентства подчеркнул, что роза ветров в данном регионе направлена преимущественно на северо-запад, и в случае возникновения техногенной катастрофы в первую очередь в радиусе радиационного поражения окажутся города Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины, далее пострадает весь континент.
"В сложившейся ситуации администрация города, как и администрация области, призывает ВСУ обеспечить безопасность мирных жителей, немедленно прекратить вести огонь по инфраструктуре Запорожской АЭС, тем самым устранить риск аварийных ситуаций и пресечь дальнейшие провокации по отношению к мирному атому", - подчеркнул представитель администрации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныУкраинаЭнергодар
 
 
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