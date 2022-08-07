https://ria.ru/20220807/aes-1807845198.html

Власти заявили, что удары Киева по ЗАЭС угрожают жизням сотен тысяч человек

Власти заявили, что удары Киева по ЗАЭС угрожают жизням сотен тысяч человек - РИА Новости, 07.08.2022

Власти заявили, что удары Киева по ЗАЭС угрожают жизням сотен тысяч человек

Удары Киева по Запорожской АЭС, в случае повреждения энергоблока, угрожают жизням сотен тысяч жителей Украины, зарубежной Европы, а также Азии, заявили РИА... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T13:37

2022-08-07T13:37

2022-08-07T14:10

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская аэс

вооруженные силы украины

украина

энергодар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012705_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64f06741e1fdce96e4530cec45f2bf96.jpg

ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 7 авг - РИА Новости. Удары Киева по Запорожской АЭС, в случае повреждения энергоблока, угрожают жизням сотен тысяч жителей Украины, зарубежной Европы, а также Азии, заявили РИА Новости в администрации Энергодара.Ранее власти города заявили, что войска Киева в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции."Несмотря на высокий уровень защиты от аварий, предусмотренный при строительстве атомной станции, ВСУ предпринимают попытки к ее уничтожению или значительному нарушению ключевых процессов функционирования. С каждым днем артудары наносятся все ближе к энергоблокам, что несет непосредственную угрозу жизни сотен тысяч мирных граждан на территории Украины, а также стран Европы и Азии", - сообщил представитель городской администрации.Собеседник агентства подчеркнул, что роза ветров в данном регионе направлена преимущественно на северо-запад, и в случае возникновения техногенной катастрофы в первую очередь в радиусе радиационного поражения окажутся города Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины, далее пострадает весь континент."В сложившейся ситуации администрация города, как и администрация области, призывает ВСУ обеспечить безопасность мирных жителей, немедленно прекратить вести огонь по инфраструктуре Запорожской АЭС, тем самым устранить риск аварийных ситуаций и пресечь дальнейшие провокации по отношению к мирному атому", - подчеркнул представитель администрации.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

https://ria.ru/20220806/aes-1807707461.html

украина

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская аэс, вооруженные силы украины, украина, энергодар