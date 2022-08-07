13:37 07.08.2022 (обновлено: 14:10 07.08.2022)
Власти заявили, что удары Киева по ЗАЭС угрожают жизням сотен тысяч человек
Власти Энергодара: удары Киева по Запорожской АЭС угрожают жизням сотен тысяч человек
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 7 авг - РИА Новости. Удары Киева по Запорожской АЭС, в случае повреждения энергоблока, угрожают жизням сотен тысяч жителей Украины, зарубежной Европы, а также Азии, заявили РИА Новости в администрации Энергодара.
Ранее власти города заявили, что войска Киева в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
21 июля, 08:00Киев бьет по Запорожской АЭС с дальним прицелом
"Несмотря на высокий уровень защиты от аварий, предусмотренный при строительстве атомной станции, ВСУ предпринимают попытки к ее уничтожению или значительному нарушению ключевых процессов функционирования. С каждым днем артудары наносятся все ближе к энергоблокам, что несет непосредственную угрозу жизни сотен тысяч мирных граждан на территории Украины, а также стран Европы и Азии", - сообщил представитель городской администрации.
Собеседник агентства подчеркнул, что роза ветров в данном регионе направлена преимущественно на северо-запад, и в случае возникновения техногенной катастрофы в первую очередь в радиусе радиационного поражения окажутся города Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины, далее пострадает весь континент.
"В сложившейся ситуации администрация города, как и администрация области, призывает ВСУ обеспечить безопасность мирных жителей, немедленно прекратить вести огонь по инфраструктуре Запорожской АЭС, тем самым устранить риск аварийных ситуаций и пресечь дальнейшие провокации по отношению к мирному атому", - подчеркнул представитель администрации.