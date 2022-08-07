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Украинские войска ночью обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 07.08.2022
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Украинские войска ночью обстреляли Запорожскую АЭС
Украинские войска ночью обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 07.08.2022
Украинские войска ночью обстреляли Запорожскую АЭС
Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T12:57
2022-08-07T18:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
запорожская аэс
энергодар
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 7 авг — РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции, заявили РИА Новости в военно-гражданской администрации Энергодара.Он уточнил, что при подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы."В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока — не более 400 метров", — сообщил собеседник агентства.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу выразил обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность Запорожской АЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Последняя произошла 5 августа. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html
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в мире, украина, запорожская область, запорожская аэс, энергодар
12:57 07.08.2022 (обновлено: 18:45 07.08.2022)
 
Украинские войска ночью обстреляли Запорожскую АЭС

ВГА Энергодара сообщила о ночном обстреле Запорожской ГЭС из украинской РСЗО "Ураган"

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 7 авг — РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции, заявили РИА Новости в военно-гражданской администрации Энергодара.

"Сегодня ночью вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО "Ураган" калибра 220 миллиметров", — сообщил представитель ВГА города.

Он уточнил, что при подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы.
"В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока — не более 400 метров", — сообщил собеседник агентства.
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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу выразил обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность Запорожской АЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Последняя произошла 5 августа. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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