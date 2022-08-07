https://ria.ru/20220807/aes-1807840984.html

Украинские войска ночью обстреляли Запорожскую АЭС

Украинские войска ночью обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 07.08.2022

Украинские войска ночью обстреляли Запорожскую АЭС

Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T12:57

2022-08-07T12:57

2022-08-07T18:45

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 7 авг — РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции, заявили РИА Новости в военно-гражданской администрации Энергодара.Он уточнил, что при подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы."В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока — не более 400 метров", — сообщил собеседник агентства.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу выразил обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность Запорожской АЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Последняя произошла 5 августа. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

https://ria.ru/20220806/aes-1807707461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, запорожская область, запорожская аэс, энергодар