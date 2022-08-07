https://ria.ru/20220807/aeroport-1807573996.html

Стюардесса рассказала, что нужно всегда брать с собой в аэропорт

Стюардесса рассказала, что нужно всегда брать с собой в аэропорт - РИА Новости, 07.08.2022

Стюардесса рассказала, что нужно всегда брать с собой в аэропорт

Представитель правительства по вопросам бортпроводников Элли Малис назвала главную ошибку пассажиров, которую они совершают, собираясь в аэропорт, пишет The... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T02:47

2022-08-07T02:47

2022-08-07T02:47

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Представитель правительства по вопросам бортпроводников Элли Малис назвала главную ошибку пассажиров, которую они совершают, собираясь в аэропорт, пишет The Sun."Это лето — неблагоприятное для авиаперевозок: нехватка персонала, забастовки и жара вызвали хаос в хабах по всему миру", — отмечает издание.Усугубляют ситуацию и сами пассажиры. Отправляясь в путешествие, они забывают взять с собой закуски и напитки на случай, если рейс отменят или задержат."Люди должны приезжать в аэропорт с едой, если придется долго ждать вылета в здании воздушной гавани или на борту самолета", — говорит Элли.Кроме того, даже если полет проходит штатно, пассажиры все равно могут остаться голодными. Например, из-за турбулентности, во время которой бортпроводники прекращают обслуживание. Поэтому Элли рекомендует всегда брать с собой питание из дома: оно в любом случае пригодится.

https://ria.ru/20220727/styuardessa-1805097239.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, аэропорт, туризм, пассажиры, еда