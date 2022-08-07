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Стюардесса рассказала, что нужно всегда брать с собой в аэропорт
Стюардесса рассказала, что нужно всегда брать с собой в аэропорт - РИА Новости, 07.08.2022
Стюардесса рассказала, что нужно всегда брать с собой в аэропорт
Представитель правительства по вопросам бортпроводников Элли Малис назвала главную ошибку пассажиров, которую они совершают, собираясь в аэропорт, пишет The... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T02:47
2022-08-07T02:47
2022-08-07T02:47
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аэропорт
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Представитель правительства по вопросам бортпроводников Элли Малис назвала главную ошибку пассажиров, которую они совершают, собираясь в аэропорт, пишет The Sun."Это лето — неблагоприятное для авиаперевозок: нехватка персонала, забастовки и жара вызвали хаос в хабах по всему миру", — отмечает издание.Усугубляют ситуацию и сами пассажиры. Отправляясь в путешествие, они забывают взять с собой закуски и напитки на случай, если рейс отменят или задержат."Люди должны приезжать в аэропорт с едой, если придется долго ждать вылета в здании воздушной гавани или на борту самолета", — говорит Элли.Кроме того, даже если полет проходит штатно, пассажиры все равно могут остаться голодными. Например, из-за турбулентности, во время которой бортпроводники прекращают обслуживание. Поэтому Элли рекомендует всегда брать с собой питание из дома: оно в любом случае пригодится.
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РИА Новости
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новости - туризм, аэропорт, туризм, пассажиры, еда
Стюардесса рассказала, что нужно всегда брать с собой в аэропорт
Стюардесса рассказала, что пассажиры должны всегда брать с собой в аэропорт
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
Представитель правительства по вопросам бортпроводников Элли Малис назвала главную ошибку пассажиров, которую они совершают, собираясь в аэропорт, пишет
The Sun.
"Это лето — неблагоприятное для авиаперевозок: нехватка персонала, забастовки и жара вызвали хаос в хабах по всему миру", — отмечает издание.
Усугубляют ситуацию и сами пассажиры. Отправляясь в путешествие, они забывают взять с собой закуски и напитки на случай, если рейс отменят или задержат.
"Люди должны приезжать в аэропорт с едой, если придется долго ждать вылета в здании воздушной гавани или на борту самолета", — говорит Элли.
Кроме того, даже если полет проходит штатно, пассажиры все равно могут остаться голодными. Например, из-за турбулентности, во время которой бортпроводники прекращают обслуживание. Поэтому Элли рекомендует всегда брать с собой питание из дома: оно в любом случае пригодится.