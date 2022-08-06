https://ria.ru/20220806/zelenskiy-1807769357.html
Американский разведчик предрек трагический конец Зеленскому
Американский разведчик предрек трагический конец Зеленскому - РИА Новости, 06.08.2022
Американский разведчик предрек трагический конец Зеленскому
Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T19:24
2022-08-06T19:24
2022-08-06T21:29
в мире
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
киев
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Экс-офицер подчеркнул, что именно президент Украины несет ответственность за гибель десятков тысяч мирных граждан.Кроме того, западные лидеры перестают верить в созданный образ Зеленского, все чаще отказывая Киеву в помощи, добавил Риттер. "Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти", — отметил бывший разведчик.По его мнению, в скором времени на Украине может произойти государственный переворот.Ранее ведущий Sky News Кори Бернарди обвинил западные СМИ в создании "героического" образа Зеленского и замалчивании ужасов, которые происходят во время его правления с этническими русскими в некоторых частях Украины.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220805/zelenskiy-1807380668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, киев, россия, владимир путин
19:24 06.08.2022 (обновлено: 21:29 06.08.2022)
Американский разведчик предрек трагический конец Зеленскому
Бывший разведчик США Риттер предрек президенту Украины Зеленскому трагический конец
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom
.
"Он будет вынужден либо покинуть Украину, <…> либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять", — констатировал военный.
Экс-офицер подчеркнул, что именно президент Украины
несет ответственность за гибель десятков тысяч мирных граждан.
Кроме того, западные лидеры перестают верить в созданный образ Зеленского, все чаще отказывая Киеву в помощи, добавил Риттер.
"Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти", — отметил бывший разведчик.
По его мнению, в скором времени на Украине может произойти государственный переворот.
Ранее ведущий Sky News Кори Бернарди обвинил западные СМИ в создании "героического" образа Зеленского и замалчивании ужасов, которые происходят во время его правления с этническими русскими в некоторых частях Украины.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс
и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.