https://ria.ru/20220806/zelenskiy-1807769357.html

Американский разведчик предрек трагический конец Зеленскому

Американский разведчик предрек трагический конец Зеленскому - РИА Новости, 06.08.2022

Американский разведчик предрек трагический конец Зеленскому

Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T19:24

2022-08-06T19:24

2022-08-06T21:29

в мире

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

киев

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Экс-офицер подчеркнул, что именно президент Украины несет ответственность за гибель десятков тысяч мирных граждан.Кроме того, западные лидеры перестают верить в созданный образ Зеленского, все чаще отказывая Киеву в помощи, добавил Риттер. "Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти", — отметил бывший разведчик.По его мнению, в скором времени на Украине может произойти государственный переворот.Ранее ведущий Sky News Кори Бернарди обвинил западные СМИ в создании "героического" образа Зеленского и замалчивании ужасов, которые происходят во время его правления с этническими русскими в некоторых частях Украины.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220805/zelenskiy-1807380668.html

https://ria.ru/20220805/zelenskiy-1807657425.html

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россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, киев, россия, владимир путин