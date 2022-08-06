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В "Зарядье" открывается фестиваль экспериментальной классики - РИА Новости, 06.08.2022
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Культура
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В "Зарядье" открывается фестиваль экспериментальной классики
В "Зарядье" открывается фестиваль экспериментальной классики - РИА Новости, 06.08.2022
В "Зарядье" открывается фестиваль экспериментальной классики
В "Зарядье" 6 и 7 августа пройдет фестиваль "Новая классика", сообщают организаторы. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T07:00
2022-08-06T07:00
культура
новости культуры
москва
музыка
концертный зал "зарядье"
зарядье
куда сходить
фестивали
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В "Зарядье" 6 и 7 августа пройдет фестиваль "Новая классика", сообщают организаторы."Такое масштабное мероприятие, презентующее широкому зрителю новые формы классического музыкального искусства и экспериментальной музыки через современные формы и новых героев пройдет в Москве впервые", — говорится в сообщении.Программа будет представлена на трех площадках парка: большом и малом амфитеатрах и пространстве под Стеклянной корой. Зрители смогут прочувствовать современную классику через мелодии, сочетающие акустические инструменты и электронику, а также видео и перформанс. Кроме того, программа фестиваля предусматривает общение гостей с композиторами: в течение двух дней пройдут открытые дискуссии с участниками Большой сцены."Именно через форматы новой классики, сочетающей в себе актуальную музыку, световые шоу, видеоарт и харизму молодых композиторов молодая аудитория "подключается" к Большой классике!" – говорит директор Москонцерта Илья Бачурин.
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новости культуры, москва, музыка, концертный зал "зарядье", зарядье, куда сходить , фестивали
07:00 06.08.2022
 
В "Зарядье" открывается фестиваль экспериментальной классики

Фестиваль "Новая классика" пройдет в парке "Зарядье" 6 и 7 августа

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПарк "Зарядье"
Парк Зарядье - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В "Зарядье" 6 и 7 августа пройдет фестиваль "Новая классика", сообщают организаторы.
"Такое масштабное мероприятие, презентующее широкому зрителю новые формы классического музыкального искусства и экспериментальной музыки через современные формы и новых героев пройдет в Москве впервые", — говорится в сообщении.
Программа будет представлена на трех площадках парка: большом и малом амфитеатрах и пространстве под Стеклянной корой. Зрители смогут прочувствовать современную классику через мелодии, сочетающие акустические инструменты и электронику, а также видео и перформанс.
Кроме того, программа фестиваля предусматривает общение гостей с композиторами: в течение двух дней пройдут открытые дискуссии с участниками Большой сцены.
"Именно через форматы новой классики, сочетающей в себе актуальную музыку, световые шоу, видеоарт и харизму молодых композиторов молодая аудитория "подключается" к Большой классике!" – говорит директор Москонцерта Илья Бачурин.
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