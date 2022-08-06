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Сухогруз с 33 тысячами тонн кукурузы из Одессы прибыл в Стамбул

Сухогруз с 33 тысячами тонн кукурузы из Одессы прибыл в Стамбул - РИА Новости, 06.08.2022

Сухогруз с 33 тысячами тонн кукурузы из Одессы прибыл в Стамбул

Судно с грузом кукурузы, вышедшее из Одессы, достигло Стамбула, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T15:14

2022-08-06T15:14

2022-08-06T16:29

экономика

стамбул

турция

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СТАМБУЛ, 6 авг — РИА Новости. Судно с грузом кукурузы, вышедшее из Одессы, достигло Стамбула, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции."Судно NAVISTAR под флагом Панамы, которое отправилось с Украины в Ирландию и вышло из Одесского порта с 33 тысячами тонн кукурузы, достигло назначенного места на севере Стамбула и бросило якорь. Корабль будет осмотрен Совместным координационным центром в ближайшие часы", — говорится в публикации.Сухогруз покинул порт Одессы накануне утром. Выход санкционировал Совместный координационный центр. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров. Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в рамках "продуктовой сделки", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам.

https://ria.ru/20220804/sdelka-1807219695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, стамбул, турция