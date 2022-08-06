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Сухогруз с 33 тысячами тонн кукурузы из Одессы прибыл в Стамбул
Сухогруз с 33 тысячами тонн кукурузы из Одессы прибыл в Стамбул - РИА Новости, 06.08.2022
Сухогруз с 33 тысячами тонн кукурузы из Одессы прибыл в Стамбул
Судно с грузом кукурузы, вышедшее из Одессы, достигло Стамбула, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T15:14
2022-08-06T15:14
2022-08-06T16:29
экономика
стамбул
турция
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СТАМБУЛ, 6 авг — РИА Новости. Судно с грузом кукурузы, вышедшее из Одессы, достигло Стамбула, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции."Судно NAVISTAR под флагом Панамы, которое отправилось с Украины в Ирландию и вышло из Одесского порта с 33 тысячами тонн кукурузы, достигло назначенного места на севере Стамбула и бросило якорь. Корабль будет осмотрен Совместным координационным центром в ближайшие часы", — говорится в публикации.Сухогруз покинул порт Одессы накануне утром. Выход санкционировал Совместный координационный центр. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров. Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в рамках "продуктовой сделки", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам.
https://ria.ru/20220804/sdelka-1807219695.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, стамбул, турция
15:14 06.08.2022 (обновлено: 16:29 06.08.2022)
Сухогруз с 33 тысячами тонн кукурузы из Одессы прибыл в Стамбул
Минобороны Турции: сухогруз с 33 тысячами тонн кукурузы из порта Одессы прибыл в Стамбул