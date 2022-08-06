https://ria.ru/20220806/vybory-1807737262.html
В Мосгоризбиркоме рассказали о возможности регистрации в нескольких районах
В Мосгоризбиркоме рассказали о возможности регистрации в нескольких районах - РИА Новости, 06.08.2022
В Мосгоризбиркоме рассказали о возможности регистрации в нескольких районах
Кандидаты, которые регистрируются на муниципальные выборы в нескольких районах столицы, не нарушают закон, заявил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T15:49
2022-08-06T15:49
2022-08-06T15:49
политика
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Кандидаты, которые регистрируются на муниципальные выборы в нескольких районах столицы, не нарушают закон, заявил РИА Новости заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о самовыдвиженце, который зарегистрировался в 15 из 16 районов Северного административного округа Москвы."Формально говоря, один и тот же человек может на всех выборах зарегистрироваться, не нарушая закон. Потом если его изберут, конечно, он должен будет выбирать, в каком определенном спальном районе стать депутатом, а от остальных отказаться, но теоретически, такое не запрещается", - рассказал Реут.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
https://ria.ru/20220727/moskva-1805233145.html
https://ria.ru/20220607/onlayn-golosovanie-1793832362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, москва, мосгоризбирком
В Мосгоризбиркоме рассказали о возможности регистрации в нескольких районах
Мосгоризбирком: кандидаты, которые регистрируются в нескольких районах, не нарушают закон
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Кандидаты, которые регистрируются на муниципальные выборы в нескольких районах столицы, не нарушают закон, заявил РИА Новости заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о самовыдвиженце, который зарегистрировался в 15 из 16 районов Северного административного округа Москвы
.
"Формально говоря, один и тот же человек может на всех выборах зарегистрироваться, не нарушая закон. Потом если его изберут, конечно, он должен будет выбирать, в каком определенном спальном районе стать депутатом, а от остальных отказаться, но теоретически, такое не запрещается", - рассказал Реут.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.