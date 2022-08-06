https://ria.ru/20220806/vybory-1807737262.html

В Мосгоризбиркоме рассказали о возможности регистрации в нескольких районах

В Мосгоризбиркоме рассказали о возможности регистрации в нескольких районах - РИА Новости, 06.08.2022

В Мосгоризбиркоме рассказали о возможности регистрации в нескольких районах

Кандидаты, которые регистрируются на муниципальные выборы в нескольких районах столицы, не нарушают закон, заявил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T15:49

2022-08-06T15:49

2022-08-06T15:49

политика

москва

мосгоризбирком

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Кандидаты, которые регистрируются на муниципальные выборы в нескольких районах столицы, не нарушают закон, заявил РИА Новости заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о самовыдвиженце, который зарегистрировался в 15 из 16 районов Северного административного округа Москвы."Формально говоря, один и тот же человек может на всех выборах зарегистрироваться, не нарушая закон. Потом если его изберут, конечно, он должен будет выбирать, в каком определенном спальном районе стать депутатом, а от остальных отказаться, но теоретически, такое не запрещается", - рассказал Реут.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.

https://ria.ru/20220727/moskva-1805233145.html

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москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, москва, мосгоризбирком