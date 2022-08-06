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В Мосгоризбиркоме рассказали о возможности регистрации в нескольких районах - РИА Новости, 06.08.2022
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В Мосгоризбиркоме рассказали о возможности регистрации в нескольких районах
В Мосгоризбиркоме рассказали о возможности регистрации в нескольких районах - РИА Новости, 06.08.2022
В Мосгоризбиркоме рассказали о возможности регистрации в нескольких районах
Кандидаты, которые регистрируются на муниципальные выборы в нескольких районах столицы, не нарушают закон, заявил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T15:49
2022-08-06T15:49
политика
москва
мосгоризбирком
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Кандидаты, которые регистрируются на муниципальные выборы в нескольких районах столицы, не нарушают закон, заявил РИА Новости заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о самовыдвиженце, который зарегистрировался в 15 из 16 районов Северного административного округа Москвы."Формально говоря, один и тот же человек может на всех выборах зарегистрироваться, не нарушая закон. Потом если его изберут, конечно, он должен будет выбирать, в каком определенном спальном районе стать депутатом, а от остальных отказаться, но теоретически, такое не запрещается", - рассказал Реут.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
https://ria.ru/20220727/moskva-1805233145.html
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политика, москва, мосгоризбирком
15:49 06.08.2022
 
В Мосгоризбиркоме рассказали о возможности регистрации в нескольких районах

Мосгоризбирком: кандидаты, которые регистрируются в нескольких районах, не нарушают закон

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Кандидаты, которые регистрируются на муниципальные выборы в нескольких районах столицы, не нарушают закон, заявил РИА Новости заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о самовыдвиженце, который зарегистрировался в 15 из 16 районов Северного административного округа Москвы.
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"Формально говоря, один и тот же человек может на всех выборах зарегистрироваться, не нарушая закон. Потом если его изберут, конечно, он должен будет выбирать, в каком определенном спальном районе стать депутатом, а от остальных отказаться, но теоретически, такое не запрещается", - рассказал Реут.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
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Приложение для онлайн-голосования будет доступно на RuStore и NashStore
 
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