https://ria.ru/20220806/vsu-1807702344.html

ВСУ, отступая к Артемовску, бросили стратегически важные высоты

ВСУ, отступая к Артемовску, бросили стратегически важные высоты - РИА Новости, 06.08.2022

ВСУ, отступая к Артемовску, бросили стратегически важные высоты

При отступлении к Артемовску украинские войска бросили стратегически важные высоты, рассказал РИА Новости командир 20-го батальона Народной милиции ЛНР с... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T10:39

2022-08-06T10:39

2022-08-06T19:00

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

артемовск

россия

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 6 авг — РИА Новости. При отступлении к Артемовску украинские войска бросили стратегически важные высоты, рассказал РИА Новости командир 20-го батальона Народной милиции ЛНР с позывным Джексон."Данный укрепрайон тянется на несколько километров, расположили его на доминирующих, так сказать, стратегически важных высотах. Много лет его здесь укрепляли и держали. <…> Или не захотели, или не смогли его все-таки удержать. Он открыл нам дорогу на Артемовск", — рассказал собеседник агентства.По его словам, на этих позициях украинские силовики могли бы держать оборону довольно долго, но они несут серьезные потери."Ни двухсотых, ни трехсотых (убитых и раненых. — Прим. ред.) не собирают. Значит, не все хорошо. Даже раненые, те, что живые, мы слышим (по радиоперехватам. — Прим. ред.) — они зовут на помощь, но никто не приходит и не забирает их", — рассказал командир.Два дня назад Минобороны сообщило, что из-за активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ утратили боеспособность и оставили позиции в районе Соледара, Артемовска и Авдеевки. В украинском Генштабе признали, что войска отступают на артемовском направлении. В самом Артемовске идут городские бои, заявляли в штабе территориальной обороны ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220805/razrusheniya-1807558946.html

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

луганская народная республика

артемовск

россия

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Представитель Народной милиции ЛНР показал брошенный укрепрайон украинских силовиков Представитель Народной милиции ЛНР показал брошенный укрепрайон украинских силовиков 2022-08-06T10:39 true PT3M05S

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Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, артемовск, россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)