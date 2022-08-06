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Россиянин Винник предстал перед судом в США - РИА Новости, 06.08.2022
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Россиянин Винник предстал перед судом в США
Россиянин Винник предстал перед судом в США - РИА Новости, 06.08.2022
Россиянин Винник предстал перед судом в США
Россиянин Александр Винник впервые после экстрадиции из Греции предстал перед судом в США, где его обвиняют в причастности к отмыванию миллиардов долларов с... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T01:26
2022-08-06T02:30
дело александра винника
александр винник
сша
мария захарова
греция
россия
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Россиянин Александр Винник впервые после экстрадиции из Греции предстал перед судом в США, где его обвиняют в причастности к отмыванию миллиардов долларов с помощью криптовалют, сообщило американское министерство юстиции.В США Винника обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто четыре миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение."После более чем пяти лет разбирательств гражданин России Александр Винник был экстрадирован в США... чтобы понести ответственность за управление BTC-e, преступной криптовалютной биржей", - заявил помощник генерального прокурора Кеннет Полайт-младший.Министерство юстиции выразило признательность греческим коллегам за "сотрудничество в переводе подзащитного в США".Россиянина доставили из Греции в Бостон на частном самолете после его прилета из Франции. Затем Винника перевезли на служебном самолете в Сан-Франциско. Из Бостонаему дали позвонить домой.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя экстрадицию Винника, заявила, что Москва возмущена действиями Греции, развернувшей охоту за российскими гражданами под давлением Вашингтона, а сама выдача Винника является свидетельством проводимого греческим руководством конфронтационного курса против России. По ее словам, Россия не бросит своего гражданина, а российские дипломаты сделают все возможное для защиты его прав и интересов.Дело ВинникаАлександра Винника арестовали 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по просьбе США. Там его обвиняют в легализации не менее четырех миллиардов долларов, полученных от преступной деятельности, через биткоин-биржу BTC-e. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы.Его выдачи также требовали Россия и Франция.В декабре 2019 года министр юстиции Греции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию. Во Франции Винника оправдали по 19 из 20 обвинениям, предъявленным французскими властями. Апелляционный суд оставил приговор — пять лет тюрьмы по американскому обвинению, считающемуся во Франции не уголовным преступлением, а проступком.После того, как срок заключения истек, Винник продолжал оставаться в тюрьме. Его должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, но тогда ЕСПЧ запретил передавать россиянина Афинам.Америка 15 июля отозвала из Франции свой запрос об экстрадиции Винника. По словам французского адвоката Фредерика Бело, при помощи такого маневра США смогли добиться того, чтобы Винник не только остался в тюрьме, но также был возвращен в Грецию, откуда его как можно быстрее отправят в Соединенные Штаты.
https://ria.ru/20220805/vinnik-1807596972.html
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дело александра винника, александр винник, сша, мария захарова, греция, россия
01:26 06.08.2022 (обновлено: 02:30 06.08.2022)
 
Россиянин Винник предстал перед судом в США

Минюст США: россиянин Александр Винник впервые предстал перед американским судом

© РИА Новости / Геннадий МельникАлександр Винник
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Александр Винник. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Россиянин Александр Винник впервые после экстрадиции из Греции предстал перед судом в США, где его обвиняют в причастности к отмыванию миллиардов долларов с помощью криптовалют, сообщило американское министерство юстиции.
"Ранее сегодня он впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско", - говорится в пресс-релизе. Подробности заседания не приводятся.
В США Винника обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто четыре миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.
"После более чем пяти лет разбирательств гражданин России Александр Винник был экстрадирован в США... чтобы понести ответственность за управление BTC-e, преступной криптовалютной биржей", - заявил помощник генерального прокурора Кеннет Полайт-младший.
Россиянин Александр Винник - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 17:31
Российское посольство в США окажет Виннику необходимую помощь
Министерство юстиции выразило признательность греческим коллегам за "сотрудничество в переводе подзащитного в США".
Россиянина доставили из Греции в Бостон на частном самолете после его прилета из Франции. Затем Винника перевезли на служебном самолете в Сан-Франциско. Из Бостонаему дали позвонить домой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя экстрадицию Винника, заявила, что Москва возмущена действиями Греции, развернувшей охоту за российскими гражданами под давлением Вашингтона, а сама выдача Винника является свидетельством проводимого греческим руководством конфронтационного курса против России. По ее словам, Россия не бросит своего гражданина, а российские дипломаты сделают все возможное для защиты его прав и интересов.
Россиянин Александр Винник - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 20:00
Адвокат считает, что США хотят использовать Винника для обмена

Дело Винника

Александра Винника арестовали 25 июля 2017 года на полуострове Халкидики в Греции по просьбе США. Там его обвиняют в легализации не менее четырех миллиардов долларов, полученных от преступной деятельности, через биткоин-биржу BTC-e. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы.
Его выдачи также требовали Россия и Франция.
В декабре 2019 года министр юстиции Греции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию. Во Франции Винника оправдали по 19 из 20 обвинениям, предъявленным французскими властями. Апелляционный суд оставил приговор — пять лет тюрьмы по американскому обвинению, считающемуся во Франции не уголовным преступлением, а проступком.
После того, как срок заключения истек, Винник продолжал оставаться в тюрьме. Его должны были вернуть в Грецию для экстрадиции в США, но тогда ЕСПЧ запретил передавать россиянина Афинам.
Америка 15 июля отозвала из Франции свой запрос об экстрадиции Винника. По словам французского адвоката Фредерика Бело, при помощи такого маневра США смогли добиться того, чтобы Винник не только остался в тюрьме, но также был возвращен в Грецию, откуда его как можно быстрее отправят в Соединенные Штаты.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
Вчера, 12:23
В Кремле заявили, что следят за судьбой Винника
 
Дело Александра ВинникаАлександр ВинникСШАМария ЗахароваГрецияРоссия
 
 
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