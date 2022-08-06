https://ria.ru/20220806/valyuta-1807670737.html

Экономист предсказал валютные войны будущего

Экономист предсказал валютные войны будущего - РИА Новости, 06.08.2022

Экономист предсказал валютные войны будущего

Валютные войны, или целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты, чтобы получить преференции для экономики, в будущем станут... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T01:16

2022-08-06T01:16

2022-08-06T01:16

экономика

джо байден

дональд трамп

сша

латинская америка

китай

валюта

курс доллара

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Валютные войны, или целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты, чтобы получить преференции для экономики, в будущем станут обычным делом. Какие страны примут в них участие и каким оно будет, рассказал агентству "Прайм" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.На фоне сокращения промышленного производства во всех странах попытки поддержать свои экономики выглядят неизбежными. Прежде всего, следующий после Джо Байдена президент США может вслед за Дональдом Трампом ослаблять доллар. Страны Латинской Америки, зависящие от курса американской валюты, вынуждены будут сделать то же самое, а следом за ними - гонконгский доллар и арабский дирхам, также тесно связанные с долларом США.Китай три года назад уже девальвировал юань для борьбы с американскими пошлинами и может сделать то же самое. К нему присоединятся другие страны региона - Япония и Южная Корея, также нуждающиеся в восстановлении экономики после пандемии.В России также говорят о том, что текущий курс рубля невыгоден для экономики и должен быть ослаблен. Если это будет произведено, в том числе, за счет нового бюджетного правила, за рублем последуют другие региональные игроки. Евросоюз, которому тоже нужно поддерживать внутренних производителей, вынужден бороться с инфляцией за счет обратного процесса - укрепления евро к доллару США.У валютной войны, казалось бы, бескровной, могут быть вполне осязаемые последствия “Вышедшая из-под контроля она подрывает экономику, нарушает стабильность банковского сектора, приводит к обеднению населения. История знает случаи, когда излишнее увлечение валютными войнами приводило к катастрофе”, - заключил Кузнецов.

https://ria.ru/20220804/zatishe-1807118170.html

https://ria.ru/20220722/obval-1804161046.html

сша

латинская америка

китай

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, джо байден, дональд трамп, сша, латинская америка, китай, валюта, курс доллара