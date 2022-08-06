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Экономист предсказал валютные войны будущего - РИА Новости, 06.08.2022
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Экономист предсказал валютные войны будущего
Экономист предсказал валютные войны будущего - РИА Новости, 06.08.2022
Экономист предсказал валютные войны будущего
Валютные войны, или целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты, чтобы получить преференции для экономики, в будущем станут... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T01:16
2022-08-06T01:16
экономика
джо байден
дональд трамп
сша
латинская америка
китай
валюта
курс доллара
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Валютные войны, или целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты, чтобы получить преференции для экономики, в будущем станут обычным делом. Какие страны примут в них участие и каким оно будет, рассказал агентству "Прайм" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.На фоне сокращения промышленного производства во всех странах попытки поддержать свои экономики выглядят неизбежными. Прежде всего, следующий после Джо Байдена президент США может вслед за Дональдом Трампом ослаблять доллар. Страны Латинской Америки, зависящие от курса американской валюты, вынуждены будут сделать то же самое, а следом за ними - гонконгский доллар и арабский дирхам, также тесно связанные с долларом США.Китай три года назад уже девальвировал юань для борьбы с американскими пошлинами и может сделать то же самое. К нему присоединятся другие страны региона - Япония и Южная Корея, также нуждающиеся в восстановлении экономики после пандемии.В России также говорят о том, что текущий курс рубля невыгоден для экономики и должен быть ослаблен. Если это будет произведено, в том числе, за счет нового бюджетного правила, за рублем последуют другие региональные игроки. Евросоюз, которому тоже нужно поддерживать внутренних производителей, вынужден бороться с инфляцией за счет обратного процесса - укрепления евро к доллару США.У валютной войны, казалось бы, бескровной, могут быть вполне осязаемые последствия “Вышедшая из-под контроля она подрывает экономику, нарушает стабильность банковского сектора, приводит к обеднению населения. История знает случаи, когда излишнее увлечение валютными войнами приводило к катастрофе”, - заключил Кузнецов.
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экономика, джо байден, дональд трамп, сша, латинская америка, китай, валюта, курс доллара
01:16 06.08.2022
 
Экономист предсказал валютные войны будущего

Экономист Кузнецов: США и другие страны в будущем начнут снижать курс своих валют

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком доллара. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Валютные войны, или целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты, чтобы получить преференции для экономики, в будущем станут обычным делом. Какие страны примут в них участие и каким оно будет, рассказал агентству "Прайм" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.
На фоне сокращения промышленного производства во всех странах попытки поддержать свои экономики выглядят неизбежными. Прежде всего, следующий после Джо Байдена президент США может вслед за Дональдом Трампом ослаблять доллар. Страны Латинской Америки, зависящие от курса американской валюты, вынуждены будут сделать то же самое, а следом за ними - гонконгский доллар и арабский дирхам, также тесно связанные с долларом США.
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В России также говорят о том, что текущий курс рубля невыгоден для экономики и должен быть ослаблен. Если это будет произведено, в том числе, за счет нового бюджетного правила, за рублем последуют другие региональные игроки. Евросоюз, которому тоже нужно поддерживать внутренних производителей, вынужден бороться с инфляцией за счет обратного процесса - укрепления евро к доллару США.
У валютной войны, казалось бы, бескровной, могут быть вполне осязаемые последствия “Вышедшая из-под контроля она подрывает экономику, нарушает стабильность банковского сектора, приводит к обеднению населения. История знает случаи, когда излишнее увлечение валютными войнами приводило к катастрофе”, - заключил Кузнецов.
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ЭкономикаДжо БайденДональд ТрампСШАЛатинская АмерикаКитайВалютаКурс доллара
 
 
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