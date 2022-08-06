https://ria.ru/20220806/ukraina-1807793243.html

Четырем судам с продовольствием разрешили выход из украинских портов

Четырем судам с продовольствием разрешили выход из украинских портов - РИА Новости, 06.08.2022

Четырем судам с продовольствием разрешили выход из украинских портов

Совместный координационный центр в рамках "продуктовой сделки" разрешил выход в воскресенье четырех судов с продовольствием из Черноморска и Одессы, сообщает... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T22:51

2022-08-06T22:51

2022-08-06T23:02

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ООН, 6 авг - РИА Новости. Совместный координационный центр в рамках "продуктовой сделки" разрешил выход в воскресенье четырех судов с продовольствием из Черноморска и Одессы, сообщает пресс-служба ООН."Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал проход пяти новых судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы. Четыре судна выйдут из Черноморска и Одессы, будут перевозить 161 084 тонны продовольствия, и одно судно направляется на Украину", - сказано в сообщении.Выход из украинских портов разрешен судам: MV GLORY с грузом кукурузы в 66 084 тонн (направляется в Стамбул), MV STAR HELENA с грузом 45 000 тонн еды (направляется в Наньтун), MV RIVA WIND с 44 000 тонн кукурузы (направляется в Искандерун, Турция), MV MUSTAFA NECATI с 6000 тонн подсолнечного масла (направляется в Монополи, Италия).Ожидается, что суда будут досмотрены после прибытия на якорную стоянку в территориальных водах Турции.СКЦ также санкционировал движение судна MS OSPREY S в Черноморск, оно ожидает проверки. В настоящее время OSPREY S находится на якорной стоянке к северо-западу от Стамбула, и завтра его осмотрят, сообщает ООН.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220806/zarno-1807732761.html

https://ria.ru/20220806/sukhogruz-1807793532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, экономика, одесса, черноморск, россия, оон