22:51 06.08.2022 (обновлено: 23:02 06.08.2022)
Четырем судам с продовольствием разрешили выход из украинских портов
СКЦ разрешил выход в воскресенье четырех судов с продовольствием из Черноморска и Одессы
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press OfficeСухогруз с грузом зерновых в порту Одессы, Украина
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office
Сухогруз с грузом зерновых в порту Одессы, Украина. Архивное фото
ООН, 6 авг - РИА Новости. Совместный координационный центр в рамках "продуктовой сделки" разрешил выход в воскресенье четырех судов с продовольствием из Черноморска и Одессы, сообщает пресс-служба ООН.
"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал проход пяти новых судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы. Четыре судна выйдут из Черноморска и Одессы, будут перевозить 161 084 тонны продовольствия, и одно судно направляется на Украину", - сказано в сообщении.
Выход из украинских портов разрешен судам: MV GLORY с грузом кукурузы в 66 084 тонн (направляется в Стамбул), MV STAR HELENA с грузом 45 000 тонн еды (направляется в Наньтун), MV RIVA WIND с 44 000 тонн кукурузы (направляется в Искандерун, Турция), MV MUSTAFA NECATI с 6000 тонн подсолнечного масла (направляется в Монополи, Италия).
Ожидается, что суда будут досмотрены после прибытия на якорную стоянку в территориальных водах Турции.
СКЦ также санкционировал движение судна MS OSPREY S в Черноморск, оно ожидает проверки. В настоящее время OSPREY S находится на якорной стоянке к северо-западу от Стамбула, и завтра его осмотрят, сообщает ООН.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.