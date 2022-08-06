21:04 06.08.2022 (обновлено: 22:41 06.08.2022)
Австралийский наемник раскрыл неприятную правду о ВСУ
The Guardian: ВСУ отправляют на фронт неподготовленных добровольцев
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Командование украинской армии отправляет на передовую новобранцев без подготовки, рассказал британской газете The Guardian наемник из Австралии Мэтт Ро.
"Ты спрашиваешь, сколько из вас стреляли раньше из винтовки. Из ста человек только двое поднимают руку", — заявил Ро.
По данным газеты, у самого австралийца также нет боевого опыта — у себя дома он занимался садоводством и ландшафтным дизайном. Однако на Украине он начал тренировать только что мобилизованных солдат. Часто это единственное обучение, которое они получают перед отправкой на фронт, отмечается в материале.
На Украину с 24 февраля прибыли уже более 7,1 тысячи наемников из более чем 60 стран следует из данных, опубликованных Минобороны России в середине июля. При этом российские вооруженные силы выявляют их еще на этапе подготовки к въезду на Украину.
Военное ведомство неоднократно напоминало, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, — судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения.