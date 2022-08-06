https://ria.ru/20220806/ukraina-1807780810.html

Австралийский наемник раскрыл неприятную правду о ВСУ

Австралийский наемник раскрыл неприятную правду о ВСУ - РИА Новости, 06.08.2022

Австралийский наемник раскрыл неприятную правду о ВСУ

Командование украинской армии отправляет на передовую новобранцев без подготовки, рассказал британской газете The Guardian наемник из Австралии Мэтт Ро. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T21:04

2022-08-06T21:04

2022-08-06T22:41

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Командование украинской армии отправляет на передовую новобранцев без подготовки, рассказал британской газете The Guardian наемник из Австралии Мэтт Ро."Ты спрашиваешь, сколько из вас стреляли раньше из винтовки. Из ста человек только двое поднимают руку", — заявил Ро.По данным газеты, у самого австралийца также нет боевого опыта — у себя дома он занимался садоводством и ландшафтным дизайном. Однако на Украине он начал тренировать только что мобилизованных солдат. Часто это единственное обучение, которое они получают перед отправкой на фронт, отмечается в материале.Как сообщает The Guardian, по возвращению в Австралию Ро ждут серьезные юридические проблемы. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения за въезд в иностранное государство для участия в вооруженном конфликте, ведь мужчина официально не состоит на службе ВСУ.На Украину с 24 февраля прибыли уже более 7,1 тысячи наемников из более чем 60 стран следует из данных, опубликованных Минобороны России в середине июля. При этом российские вооруженные силы выявляют их еще на этапе подготовки к въезду на Украину.Военное ведомство неоднократно напоминало, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, — судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения.

https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html

https://ria.ru/20220727/naemnik-1805214629.html

https://ria.ru/20220721/naemniki-1804046587.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, австралия, вооруженные силы украины