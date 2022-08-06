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Посол Украины надеется, что папа Франциск посетит Киев - РИА Новости, 06.08.2022
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Религия
https://ria.ru/20220806/ukraina-1807757040.html
Посол Украины надеется, что папа Франциск посетит Киев
Посол Украины надеется, что папа Франциск посетит Киев - РИА Новости, 06.08.2022
Посол Украины надеется, что папа Франциск посетит Киев
Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш выразил надежду, что папа Римский Франциск посетит эту страну еще до своей апостольской поездки в Казахстан, которая... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T17:51
2022-08-06T18:22
франциск (хорхе марио бергольо)
виталий кличко
дмитрий кулеба
украина
киев
казахстан
мид украины
московский патриархат
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РИМ, 6 авг - РИА Новости. Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш выразил надежду, что папа Римский Франциск посетит эту страну еще до своей апостольской поездки в Казахстан, которая намечена на сентябрь."Украина уже много лет и особенно с начала войны ждет папу Римского и будет счастлива приветствовать его до поездки в Казахстан", - написал Юраш в Twitter, после того, как в субботу утром побывал в Ватикане на аудиенции у понтифика.Посол разместил в своем аккаунте несколько фото, сделанных во время аудиенции, и привел слова папы Франциска о желании выразить близость Украине посредством такого визита.После начала спецоперации на Украине представители украинских властей неоднократно обращались к папе Франциску с предложением посетить Киев. Так, еще в марте понтифик получил письмо с приглашением от мэра украинской столицы Виталия Кличко. На желательность такого визита указывал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, по словам которого, народ принял бы папу Римского с распростертыми объятиями.В последнее время папа Римский не раз говорил о своем желании посетить Москву и Киев, чтобы способствовать урегулированию украинского кризиса. В начале июля глава внешнеполитического ведомства Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер не исключил, что понтифик может отправиться с визитом на Украину после своей поездки в Канаду, возможно, уже в августе.В пятницу папа Франциск принял в Апостольском дворце председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония. В ходе этой встречи были обсуждены "многочисленные вопросы, стоящие на повестке православно-католических отношений, в том числе в контексте происходящих в мире политических процессов", сообщил ОВЦС.Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни ранее официально объявил, что папа Франциск с 13 по 15 сентября совершит апостольскую поездку в Казахстан по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Ранее в ходе беседы с руководителями иезуитских изданий Европы понтифик выразил надежду, что в сентябре в Казахстане он сможет встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.В начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о каких-либо предметных контактах относительно визита папы Римского в Москву, и напомнил, что такой визит должен прорабатываться на высшем уровне.
https://ria.ru/20220805/frantsisk-1807667401.html
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киев
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франциск (хорхе марио бергольо), виталий кличко, дмитрий кулеба, украина, киев, казахстан, мид украины, московский патриархат, в мире, религия
17:51 06.08.2022 (обновлено: 18:22 06.08.2022)
 
Посол Украины надеется, что папа Франциск посетит Киев

Посол Украины Юраш надеется, что папа Франциск посетит Киев до поездки в Казахстан

© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск в Ватикане
Папа Римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск в Ватикане . Архивное фото
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РИМ, 6 авг - РИА Новости. Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш выразил надежду, что папа Римский Франциск посетит эту страну еще до своей апостольской поездки в Казахстан, которая намечена на сентябрь.
"Украина уже много лет и особенно с начала войны ждет папу Римского и будет счастлива приветствовать его до поездки в Казахстан", - написал Юраш в Twitter, после того, как в субботу утром побывал в Ватикане на аудиенции у понтифика.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 23:34Религия
Папа Римский Франциск принял в Ватикане главу Отдела внешних связей РПЦ
Посол разместил в своем аккаунте несколько фото, сделанных во время аудиенции, и привел слова папы Франциска о желании выразить близость Украине посредством такого визита.
После начала спецоперации на Украине представители украинских властей неоднократно обращались к папе Франциску с предложением посетить Киев. Так, еще в марте понтифик получил письмо с приглашением от мэра украинской столицы Виталия Кличко. На желательность такого визита указывал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, по словам которого, народ принял бы папу Римского с распростертыми объятиями.
В последнее время папа Римский не раз говорил о своем желании посетить Москву и Киев, чтобы способствовать урегулированию украинского кризиса. В начале июля глава внешнеполитического ведомства Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер не исключил, что понтифик может отправиться с визитом на Украину после своей поездки в Канаду, возможно, уже в августе.
В пятницу папа Франциск принял в Апостольском дворце председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония. В ходе этой встречи были обсуждены "многочисленные вопросы, стоящие на повестке православно-католических отношений, в том числе в контексте происходящих в мире политических процессов", сообщил ОВЦС.
Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни ранее официально объявил, что папа Франциск с 13 по 15 сентября совершит апостольскую поездку в Казахстан по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Ранее в ходе беседы с руководителями иезуитских изданий Европы понтифик выразил надежду, что в сентябре в Казахстане он сможет встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
В начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о каких-либо предметных контактах относительно визита папы Римского в Москву, и напомнил, что такой визит должен прорабатываться на высшем уровне.
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РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Виталий КличкоДмитрий КулебаУкраинаКиевКазахстанМИД УкраиныМосковский ПатриархатВ миреРелигия
 
 
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