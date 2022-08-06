17:51 06.08.2022 (обновлено: 18:22 06.08.2022)
Посол Украины надеется, что папа Франциск посетит Киев
Посол Украины Юраш надеется, что папа Франциск посетит Киев до поездки в Казахстан
© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск в Ватикане
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск в Ватикане . Архивное фото
РИМ, 6 авг - РИА Новости. Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш выразил надежду, что папа Римский Франциск посетит эту страну еще до своей апостольской поездки в Казахстан, которая намечена на сентябрь.
"Украина уже много лет и особенно с начала войны ждет папу Римского и будет счастлива приветствовать его до поездки в Казахстан", - написал Юраш в Twitter, после того, как в субботу утром побывал в Ватикане на аудиенции у понтифика.
После начала спецоперации на Украине представители украинских властей неоднократно обращались к папе Франциску с предложением посетить Киев. Так, еще в марте понтифик получил письмо с приглашением от мэра украинской столицы Виталия Кличко. На желательность такого визита указывал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, по словам которого, народ принял бы папу Римского с распростертыми объятиями.
В последнее время папа Римский не раз говорил о своем желании посетить Москву и Киев, чтобы способствовать урегулированию украинского кризиса. В начале июля глава внешнеполитического ведомства Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер не исключил, что понтифик может отправиться с визитом на Украину после своей поездки в Канаду, возможно, уже в августе.
В пятницу папа Франциск принял в Апостольском дворце председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония. В ходе этой встречи были обсуждены "многочисленные вопросы, стоящие на повестке православно-католических отношений, в том числе в контексте происходящих в мире политических процессов", сообщил ОВЦС.
Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни ранее официально объявил, что папа Франциск с 13 по 15 сентября совершит апостольскую поездку в Казахстан по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Ранее в ходе беседы с руководителями иезуитских изданий Европы понтифик выразил надежду, что в сентябре в Казахстане он сможет встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
В начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о каких-либо предметных контактах относительно визита папы Римского в Москву, и напомнил, что такой визит должен прорабатываться на высшем уровне.