https://ria.ru/20220806/ukraina-1807746645.html
В Раде зарегистрировали проект о санкциях против России
В Раде зарегистрировали проект о санкциях против России - РИА Новости, 06.08.2022
В Раде зарегистрировали проект о санкциях против России
Парламент Украины сообщил о регистрации законопроекта о секторальных санкциях в отношении России. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T16:26
2022-08-06T16:26
2022-08-06T16:26
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Парламент Украины сообщил о регистрации законопроекта о секторальных санкциях в отношении России."В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 августа 2022 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Российской Федерации", - говорится в сообщении в соцсетях украинского парламента.
https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806776418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, верховная рада украины
В Раде зарегистрировали проект о санкциях против России
В Раде зарегистрировали проект о секторальных санкциях против России