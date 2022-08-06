https://ria.ru/20220806/ukraina-1807746645.html

В Раде зарегистрировали проект о санкциях против России

В Раде зарегистрировали проект о санкциях против России - РИА Новости, 06.08.2022

В Раде зарегистрировали проект о санкциях против России

Парламент Украины сообщил о регистрации законопроекта о секторальных санкциях в отношении России. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T16:26

2022-08-06T16:26

2022-08-06T16:26

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Парламент Украины сообщил о регистрации законопроекта о секторальных санкциях в отношении России."В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 августа 2022 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Российской Федерации", - говорится в сообщении в соцсетях украинского парламента.

https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806776418.html

украина

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, верховная рада украины