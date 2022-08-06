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В Раде зарегистрировали проект о санкциях против России - РИА Новости, 06.08.2022
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В Раде зарегистрировали проект о санкциях против России
В Раде зарегистрировали проект о санкциях против России - РИА Новости, 06.08.2022
В Раде зарегистрировали проект о санкциях против России
Парламент Украины сообщил о регистрации законопроекта о секторальных санкциях в отношении России. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T16:26
2022-08-06T16:26
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Парламент Украины сообщил о регистрации законопроекта о секторальных санкциях в отношении России."В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 августа 2022 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Российской Федерации", - говорится в сообщении в соцсетях украинского парламента.
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украина, верховная рада украины
16:26 06.08.2022
 
В Раде зарегистрировали проект о санкциях против России

В Раде зарегистрировали проект о секторальных санкциях против России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Парламент Украины сообщил о регистрации законопроекта о секторальных санкциях в отношении России.
Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 августа 2022 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Российской Федерации", - говорится в сообщении в соцсетях украинского парламента.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 19:17
США ввели новые санкции против России
 
УкраинаВерховная Рада Украины
 
 
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