https://ria.ru/20220806/ukraina-1807724102.html

В Киеве рассказали о новой волне приватизации

В Киеве рассказали о новой волне приватизации - РИА Новости, 06.08.2022

В Киеве рассказали о новой волне приватизации

Новая волна приватизации на Украине может начаться с предприятий, занимающихся переработкой зерна, заявила исполняющая обязанности главы Фонда государственного... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T13:59

2022-08-06T13:59

2022-08-06T17:51

экономика

денис шмыгаль

дмитрий разумков

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Новая волна приватизации на Украине может начаться с предприятий, занимающихся переработкой зерна, заявила исполняющая обязанности главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Ольга Батова в эфире всеукраинского марафона."Сейчас мы считаем очень важным начать приватизацию, например, комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов, тех объектов, которые могут помочь стране решить проблему с зерном, с хранилищами, с тем, чтобы переработать это зерно в спирт или муку", — пояснила она.Большинство из этих предприятий сейчас не работает, добавила Батова.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, согласно принятому Верховной радой закону, массовая приватизация в стране должна начаться 1 сентября. В свою очередь, экс-спикер украинского парламента, депутат Дмитрий Разумков отметил, что этот документ де-факто разрешает продажу крупных промышленных предприятий, а на фоне падения валютного курса "это фактически распродажа страны".

https://ria.ru/20220723/gaz-1804441483.html

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украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, денис шмыгаль, дмитрий разумков, украина, верховная рада украины