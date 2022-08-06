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В Киеве рассказали о новой волне приватизации - РИА Новости, 06.08.2022
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В Киеве рассказали о новой волне приватизации
В Киеве рассказали о новой волне приватизации - РИА Новости, 06.08.2022
В Киеве рассказали о новой волне приватизации
Новая волна приватизации на Украине может начаться с предприятий, занимающихся переработкой зерна, заявила исполняющая обязанности главы Фонда государственного... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T13:59
2022-08-06T17:51
экономика
денис шмыгаль
дмитрий разумков
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Новая волна приватизации на Украине может начаться с предприятий, занимающихся переработкой зерна, заявила исполняющая обязанности главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Ольга Батова в эфире всеукраинского марафона."Сейчас мы считаем очень важным начать приватизацию, например, комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов, тех объектов, которые могут помочь стране решить проблему с зерном, с хранилищами, с тем, чтобы переработать это зерно в спирт или муку", — пояснила она.Большинство из этих предприятий сейчас не работает, добавила Батова.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, согласно принятому Верховной радой закону, массовая приватизация в стране должна начаться 1 сентября. В свою очередь, экс-спикер украинского парламента, депутат Дмитрий Разумков отметил, что этот документ де-факто разрешает продажу крупных промышленных предприятий, а на фоне падения валютного курса "это фактически распродажа страны".
https://ria.ru/20220723/gaz-1804441483.html
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экономика, денис шмыгаль, дмитрий разумков, украина, верховная рада украины
13:59 06.08.2022 (обновлено: 17:51 06.08.2022)
 
В Киеве рассказали о новой волне приватизации

Врио главы ФГИУ Украины Батова: приватизацию начнут с заводов по переработке зерна

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Новая волна приватизации на Украине может начаться с предприятий, занимающихся переработкой зерна, заявила исполняющая обязанности главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Ольга Батова в эфире всеукраинского марафона.
"Сейчас мы считаем очень важным начать приватизацию, например, комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов, тех объектов, которые могут помочь стране решить проблему с зерном, с хранилищами, с тем, чтобы переработать это зерно в спирт или муку", — пояснила она.
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Большинство из этих предприятий сейчас не работает, добавила Батова.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, согласно принятому Верховной радой закону, массовая приватизация в стране должна начаться 1 сентября. В свою очередь, экс-спикер украинского парламента, депутат Дмитрий Разумков отметил, что этот документ де-факто разрешает продажу крупных промышленных предприятий, а на фоне падения валютного курса "это фактически распродажа страны".
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