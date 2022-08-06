https://ria.ru/20220806/ukraina-1807718880.html

Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов - РИА Новости, 06.08.2022

Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников и 26 снарядов РСЗО, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T13:19

2022-08-06T13:19

2022-08-06T13:40

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

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вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников и 26 снарядов РСЗО, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны в воздухе сбито: восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дибровное, Сулиговка, Долгенькое, Пришиб, Байрак, Волохов Яр Харьковской области, Пологи Запорожской области", - говорится в сообщении.‌Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила 26 реактивных снарядов систем залпового огня в Херсонской и Харьковской областях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)