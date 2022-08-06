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Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов - РИА Новости, 06.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов - РИА Новости, 06.08.2022
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников и 26 снарядов РСЗО, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T13:19
2022-08-06T13:40
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников и 26 снарядов РСЗО, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны в воздухе сбито: восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дибровное, Сулиговка, Долгенькое, Пришиб, Байрак, Волохов Яр Харьковской области, Пологи Запорожской области", - говорится в сообщении.‌Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила 26 реактивных снарядов систем залпового огня в Херсонской и Харьковской областях.
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безопасность, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:19 06.08.2022 (обновлено: 13:40 06.08.2022)
 
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов

© РИА НовостиВоеннослужащие ВС РФ у зенитной установки на Харьковском направлении
Военнослужащие ВС РФ у зенитной установки на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости
Военнослужащие ВС РФ у зенитной установки на Харьковском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников и 26 снарядов РСЗО, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в воздухе сбито: восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дибровное, Сулиговка, Долгенькое, Пришиб, Байрак, Волохов Яр Харьковской области, Пологи Запорожской области", - говорится в сообщении.
‌Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила 26 реактивных снарядов систем залпового огня в Херсонской и Харьковской областях.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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