https://ria.ru/20220806/ukraina-1807718045.html

ВС России уничтожили под Харьковом украинский взвод "Ольхи" и HIMARS

ВС России уничтожили под Харьковом украинский взвод "Ольхи" и HIMARS - РИА Новости, 06.08.2022

ВС России уничтожили под Харьковом украинский взвод "Ольхи" и HIMARS

Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских HIMARS в Харьковской... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T13:13

2022-08-06T13:13

2022-08-06T13:41

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

рсзо himars

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских HIMARS в Харьковской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских HIMARS в районе населенного пункта Пятигорское Харьковской области. Также подавлены: пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", артиллерийский взвод орудий "Гиацинт-Б" и четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Авдеевка, Соледар, Северск, Серебрянка, Артемовск, Новгородское, Георгиевка, Великая Новоселка, Шнурки Донецкой народной республики, Калиновка и Доброе Николаевской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, рсзо himars