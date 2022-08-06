https://ria.ru/20220806/ukraina-1807718045.html
ВС России уничтожили под Харьковом украинский взвод "Ольхи" и HIMARS
ВС России уничтожили под Харьковом украинский взвод "Ольхи" и HIMARS - РИА Новости, 06.08.2022
ВС России уничтожили под Харьковом украинский взвод "Ольхи" и HIMARS
Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских HIMARS в Харьковской... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T13:13
2022-08-06T13:13
2022-08-06T13:41
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
рсзо himars
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских HIMARS в Харьковской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских HIMARS в районе населенного пункта Пятигорское Харьковской области. Также подавлены: пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", артиллерийский взвод орудий "Гиацинт-Б" и четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Авдеевка, Соледар, Северск, Серебрянка, Артемовск, Новгородское, Георгиевка, Великая Новоселка, Шнурки Донецкой народной республики, Калиновка и Доброе Николаевской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, рсзо himars
13:13 06.08.2022 (обновлено: 13:41 06.08.2022)
ВС России уничтожили под Харьковом украинский взвод "Ольхи" и HIMARS
Минобороны: ВС России уничтожили под Харьковом украинский взвод РСЗО "Ольха" и HIMARS