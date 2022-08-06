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МИД: США могут разместить оружие в космосе, пользуясь ситуацией на Украине - РИА Новости, 06.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220806/ukraina-1807704067.html
МИД: США могут разместить оружие в космосе, пользуясь ситуацией на Украине
МИД: США могут разместить оружие в космосе, пользуясь ситуацией на Украине - РИА Новости, 06.08.2022
МИД: США могут разместить оружие в космосе, пользуясь ситуацией на Украине
США могут использовать ситуацию на Украине для реализации своих планов в военно-космической сфере, которые могут включать и размещение оружия в космосе, заявил... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T11:00
2022-08-06T11:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей белоусов
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ООН, 6 авг – РИА Новости. США могут использовать ситуацию на Украине для реализации своих планов в военно-космической сфере, которые могут включать и размещение оружия в космосе, заявил журналистам замглавы делегации РФ на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.По его словам, напрямую увязывать риски размещения оружия в космосе со специальной военной операции России на Украине нельзя. "Однако факт остается фактом: США и их союзники будут использовать украинскую карту в качестве дополнительного аргумента в пользу реализации своих военных планов не только на земле, на море и в воздухе, но и в космосе. Поэтому нельзя исключать, что СВО будет использована как предлог к более быстрой практической реализации этих планов", - сказал Белоусов.Как отметил дипломат, тот факт, что американцы и их союзники категорически отказывались вести разговор с РФ о каких-либо юридически обязывающих соглашениях по предотвращению гонки вооружений в космосе в течение почти 15 лет, говорит сам за себя. "Значит, они изначально не планировали брать на себя какие-либо обязательства, которые ограничивали бы их военно-космические планы. Мы вполне можем предполагать, что такие планы предусматривают и возможность размещения оружия в космосе", - добавил он.
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в мире, сша, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей белоусов
11:00 06.08.2022
 
МИД: США могут разместить оружие в космосе, пользуясь ситуацией на Украине

Дипломат Белоусов: США могут разместить оружие в космосе, пользуясь ситуацией на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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ООН, 6 авг – РИА Новости. США могут использовать ситуацию на Украине для реализации своих планов в военно-космической сфере, которые могут включать и размещение оружия в космосе, заявил журналистам замглавы делегации РФ на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.
По его словам, напрямую увязывать риски размещения оружия в космосе со специальной военной операции России на Украине нельзя. "Однако факт остается фактом: США и их союзники будут использовать украинскую карту в качестве дополнительного аргумента в пользу реализации своих военных планов не только на земле, на море и в воздухе, но и в космосе. Поэтому нельзя исключать, что СВО будет использована как предлог к более быстрой практической реализации этих планов", - сказал Белоусов.
Как отметил дипломат, тот факт, что американцы и их союзники категорически отказывались вести разговор с РФ о каких-либо юридически обязывающих соглашениях по предотвращению гонки вооружений в космосе в течение почти 15 лет, говорит сам за себя. "Значит, они изначально не планировали брать на себя какие-либо обязательства, которые ограничивали бы их военно-космические планы. Мы вполне можем предполагать, что такие планы предусматривают и возможность размещения оружия в космосе", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Андрей Белоусов
 
 
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