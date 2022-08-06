МИД: США могут разместить оружие в космосе, пользуясь ситуацией на Украине
Дипломат Белоусов: США могут разместить оружие в космосе, пользуясь ситуацией на Украине
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
ООН, 6 авг – РИА Новости. США могут использовать ситуацию на Украине для реализации своих планов в военно-космической сфере, которые могут включать и размещение оружия в космосе, заявил журналистам замглавы делегации РФ на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.
По его словам, напрямую увязывать риски размещения оружия в космосе со специальной военной операции России на Украине нельзя. "Однако факт остается фактом: США и их союзники будут использовать украинскую карту в качестве дополнительного аргумента в пользу реализации своих военных планов не только на земле, на море и в воздухе, но и в космосе. Поэтому нельзя исключать, что СВО будет использована как предлог к более быстрой практической реализации этих планов", - сказал Белоусов.
Как отметил дипломат, тот факт, что американцы и их союзники категорически отказывались вести разговор с РФ о каких-либо юридически обязывающих соглашениях по предотвращению гонки вооружений в космосе в течение почти 15 лет, говорит сам за себя. "Значит, они изначально не планировали брать на себя какие-либо обязательства, которые ограничивали бы их военно-космические планы. Мы вполне можем предполагать, что такие планы предусматривают и возможность размещения оружия в космосе", - добавил он.
Вчера, 08:00Запад испугался российского флага над Киевом