https://ria.ru/20220806/ukraina-1807704067.html

МИД: США могут разместить оружие в космосе, пользуясь ситуацией на Украине

МИД: США могут разместить оружие в космосе, пользуясь ситуацией на Украине - РИА Новости, 06.08.2022

МИД: США могут разместить оружие в космосе, пользуясь ситуацией на Украине

США могут использовать ситуацию на Украине для реализации своих планов в военно-космической сфере, которые могут включать и размещение оружия в космосе, заявил... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T11:00

2022-08-06T11:00

2022-08-06T11:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей белоусов

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ООН, 6 авг – РИА Новости. США могут использовать ситуацию на Украине для реализации своих планов в военно-космической сфере, которые могут включать и размещение оружия в космосе, заявил журналистам замглавы делегации РФ на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.По его словам, напрямую увязывать риски размещения оружия в космосе со специальной военной операции России на Украине нельзя. "Однако факт остается фактом: США и их союзники будут использовать украинскую карту в качестве дополнительного аргумента в пользу реализации своих военных планов не только на земле, на море и в воздухе, но и в космосе. Поэтому нельзя исключать, что СВО будет использована как предлог к более быстрой практической реализации этих планов", - сказал Белоусов.Как отметил дипломат, тот факт, что американцы и их союзники категорически отказывались вести разговор с РФ о каких-либо юридически обязывающих соглашениях по предотвращению гонки вооружений в космосе в течение почти 15 лет, говорит сам за себя. "Значит, они изначально не планировали брать на себя какие-либо обязательства, которые ограничивали бы их военно-космические планы. Мы вполне можем предполагать, что такие планы предусматривают и возможность размещения оружия в космосе", - добавил он.

https://ria.ru/20220805/zapad-1807312130.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей белоусов