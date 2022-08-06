В МИД предупредили о последствиях обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Дипломат Вишневецкий: обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут привести к катастрофе
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео. Архивное фото
ООН, 6 авг – РИА Новости. Обстрелы украинскими войсками ядерных объектов на Украине могут привести к катастрофе, подобной Чернобыльской, заявил журналистам замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
По его словам, в пятницу появилась информация, что украинские войска вновь обстреливают Запорожскую АЭС.
"Данный инцидент может иметь далеко идущие последствия", - сказал он.
"Ситуация очень опасная. Я не знаю, какие еще могут быть действия украинской стороны, если их не остановить. Может, произойти катастрофа сродни Чернобыльской, но ООН молчит", - добавил Вишневецкий.
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Дипломат рассказал, что Запорожская АЭС - это крупнейшая в Европе станция, на которой работают около 12 тысяч человек.
Он напомнил, что ранее готовился визит сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Однако, по его словам, в последний самый момент "Секретариат ООН поездку не согласовал, а фактически сорвал".
"Сделано это было потому, что было невыгодно Киеву и его западным спонсорам. Приехала бы инспекция и убедилась, что там все нормально и станция работает в штатном режиме, персонал находится на своих местах", - указал Вишневецкий.