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В МИД предупредили о последствиях обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220806/ukraina-1807701866.html
В МИД предупредили о последствиях обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ
В МИД предупредили о последствиях обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.08.2022
В МИД предупредили о последствиях обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Обстрелы украинскими войсками ядерных объектов на Украине могут привести к катастрофе, подобной Чернобыльской, заявил журналистам замдиректора Департамента по... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T10:34
2022-08-06T10:34
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
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ООН, 6 авг – РИА Новости. Обстрелы украинскими войсками ядерных объектов на Украине могут привести к катастрофе, подобной Чернобыльской, заявил журналистам замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.По его словам, в пятницу появилась информация, что украинские войска вновь обстреливают Запорожскую АЭС."Данный инцидент может иметь далеко идущие последствия", - сказал он."Ситуация очень опасная. Я не знаю, какие еще могут быть действия украинской стороны, если их не остановить. Может, произойти катастрофа сродни Чернобыльской, но ООН молчит", - добавил Вишневецкий.Дипломат рассказал, что Запорожская АЭС - это крупнейшая в Европе станция, на которой работают около 12 тысяч человек.Он напомнил, что ранее готовился визит сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Однако, по его словам, в последний самый момент "Секретариат ООН поездку не согласовал, а фактически сорвал"."Сделано это было потому, что было невыгодно Киеву и его западным спонсорам. Приехала бы инспекция и убедилась, что там все нормально и станция работает в штатном режиме, персонал находится на своих местах", - указал Вишневецкий.
https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html
https://ria.ru/20220804/provokatsii-1807117401.html
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в мире, запорожская аэс, украина, запорожская область, вооруженные силы украины
10:34 06.08.2022
 
В МИД предупредили о последствиях обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Дипломат Вишневецкий: обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут привести к катастрофе

Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 авг – РИА Новости. Обстрелы украинскими войсками ядерных объектов на Украине могут привести к катастрофе, подобной Чернобыльской, заявил журналистам замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
По его словам, в пятницу появилась информация, что украинские войска вновь обстреливают Запорожскую АЭС.
"Данный инцидент может иметь далеко идущие последствия", - сказал он.
"Ситуация очень опасная. Я не знаю, какие еще могут быть действия украинской стороны, если их не остановить. Может, произойти катастрофа сродни Чернобыльской, но ООН молчит", - добавил Вишневецкий.
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Киев бьет по Запорожской АЭС с дальним прицелом
Дипломат рассказал, что Запорожская АЭС - это крупнейшая в Европе станция, на которой работают около 12 тысяч человек.
Он напомнил, что ранее готовился визит сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Однако, по его словам, в последний самый момент "Секретариат ООН поездку не согласовал, а фактически сорвал".
"Сделано это было потому, что было невыгодно Киеву и его западным спонсорам. Приехала бы инспекция и убедилась, что там все нормально и станция работает в штатном режиме, персонал находится на своих местах", - указал Вишневецкий.
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4 августа, 00:40Специальная военная операция на Украине
В МИД предупредили о риске провокаций на ядерных объектах Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСУкраинаЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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