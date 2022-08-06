https://ria.ru/20220806/ukraina-1807677842.html

Полянский заявил, что Россия и Украина далеки от переговоров

Полянский заявил, что Россия и Украина далеки от переговоров - РИА Новости, 06.08.2022

Полянский заявил, что Россия и Украина далеки от переговоров

Киев не подает сигналов о готовности ответственно подойти к переговорам с Москвой, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире подкаста... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T02:35

2022-08-06T02:35

2022-08-06T07:32

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

дмитрий полянский

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ООН, 6 авг – РИА Новости. Киев не подает сигналов о готовности ответственно подойти к переговорам с Москвой, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире подкаста The Dive.По словам Полянского, Украина лишь делает политические заявления о теоретической готовности вести переговоры с Россией, "что они готовы вести переговоры, когда Россия выведет свои войска, имея в виду даже Донбасс и Крым, что само по себе смешно"."Так что у нас пока нет каких-либо реальных партнеров (по переговорам на Украине – ред.), поэтому специальная военная операция продолжается", - добавил дипломат.Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян заявил, что Запад не позволит Украине найти дипломатический выход из сложившейся ситуации.Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия не отказывается от мирных переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее будет договариваться. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя воинственные заявления западных лидеров, констатировал, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России и согласиться на них.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://radiosputnik.ria.ru/20220805/orban-1807504201.html

https://ria.ru/20220804/orban-1807374373.html

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в мире, россия, украина, дмитрий полянский