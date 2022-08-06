02:35 06.08.2022 (обновлено: 07:32 06.08.2022)
Полянский заявил, что Россия и Украина далеки от переговоров
Зампостпреда России при ООН Полянский заявил о нежелании Киева вести переговоры с Москвой
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 6 авг – РИА Новости. Киев не подает сигналов о готовности ответственно подойти к переговорам с Москвой, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире подкаста The Dive.
"Что касается мирных переговоров, Украина не подает нам каких-либо сигналов о наличии у нее ответственной позиции. У них есть какие-то требования, которые не могут быть положены на стол в ходе серьезных переговоров. Поэтому мы все еще далеки (от переговоров – ред.)", - сказал он.
"Так что у нас пока нет каких-либо реальных партнеров (по переговорам на Украине – ред.), поэтому специальная военная операция продолжается", - добавил дипломат.
5 августа, 14:20В миреОрбан: мира на Украине не будет без переговоров РФ и США
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян заявил, что Запад не позволит Украине найти дипломатический выход из сложившейся ситуации.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия не отказывается от мирных переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее будет договариваться. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя воинственные заявления западных лидеров, констатировал, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России и согласиться на них.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".