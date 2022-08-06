https://ria.ru/20220806/ukraina-1807670602.html

Зеленский утверждает, что на Украине изъяты "российские активы"

Зеленский утверждает, что на Украине изъяты "российские активы" - РИА Новости, 06.08.2022

Зеленский утверждает, что на Украине изъяты "российские активы"

Владимир Зеленский утверждает, что на Украине уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T00:26

2022-08-06T00:26

2022-08-06T00:26

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россия

денис шмыгаль

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что на Украине уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов."Сегодня я провел совещание, посвященное санкционной политике, конфискации российских активов. Как сообщили правительственные чиновники, на Украине уже принудительно изъяты активы на 28 миллиардов гривен (765 миллионов долларов по курсу Нацбанка Украины - ред.). Эта работа продолжается. Предлагается конфисковать более чем 900 объектов, принадлежащих российскому государству. А если оценивать собственность не только террористического государства, но и его резидентов, то речь идет о 36 тысячах позиций, подлежащих изъятию", - говорится в заявлении Зеленского, опубликованном на сайте его офиса.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что кабмин в пятницу согласовал указ Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории. Речь идет о 903 объектах, вырученные средства, как предполагает Шмыгаль, пойдут на оборону и восстановление Украины.Ранее Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь. По информации Бюро экономической безопасности Украины, уже арестованы российские и белорусские активы на общую сумму более 1 миллиарда долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220805/zelenskiy-1807628804.html

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в мире, украина, россия, денис шмыгаль, владимир зеленский