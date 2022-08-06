https://ria.ru/20220806/ukaz-1807681096.html

Путин подписал указ об ответных мерах в сферах ТЭК и финансов

Путин подписал указ об ответных мерах в сферах ТЭК и финансов - РИА Новости, 06.08.2022

Путин подписал указ об ответных мерах в сферах ТЭК и финансов

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T04:38

2022-08-06T04:38

2022-08-06T04:40

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. Текст документа обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.Указ вступает в силу со дня официального опубликования. При этом в нем уточняется, что срок действия ограничений может быть продлен.Согласно новым правилам, до конца 2022 года запрещаются сделки с долями, которые принадлежат компаниям недружественных государств, в стратегических предприятиях и их "дочках".В указе уточняется, что запрет распространяется на все стратегические предприятия и акционерные общества, а также их "дочки", на проекты "Сахалин-1" и Харьягу. Кроме того, документ касается сделок с долями пользователей всех крупных месторождений нефти, газа и угля (не менее 20 миллионов тонн нефти, не менее 20 миллиардов кубов газа или не менее 35 миллионов тонн угля), урана, особо чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, меди, алмазов, золота, лития, металлов платиновой группы, а также морских и шельфовых участков недр.Правительству и Центробанку поручено в течение 10 дней подготовить и представить на утверждение президента перечни компаний в топливно-энергетическом секторе (производители оборудования для ТЭК и компании, оказывающие услуги по его сервисному обслуживанию и ремонту, производители тепловой и электроэнергии, переработчики нефти, нефтяного сырья и производители продуктов их переработки) и банков, сделки с долями иностранцев в которых также будут ограничены.Сделки, совершенные в его обход, признаются ничтожными. При этом операции, которые запрещаются документом, могут осуществляться на основании специального разрешения президента.Недружественные страныПеречень недружественных стран создан в соответствии с указом президента от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Согласно этому документу, российские граждане и компании, само государство, регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться с ними в рублях.Это касается выплат, превышающих десять миллионов рублей в месяц (или эквивалента в валюте). Для расчетов должник может попросить российский банк создать специальный счет на имя кредитора и перечислить на него соответствующие суммы.Сейчас в списке числятся 49 недружественных стран: Багамы, США, Великобритания, Украина, Австралия, Албания, Андорра, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Черногория, Швейцария, Япония, Сингапур, Тайвань и 27 государств Евросоюза.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что включение стран в список недружественных России государств повлечет для них понижение уровня контактов, возможны и другие последствия.Антироссийские санкцииПосле начала специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — спровоцировали топливный кризис и привели к росту цен на продукты питания.Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления страны — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220804/evrosoyuz-1807051230.html

https://ria.ru/20220728/gaz-1805462908.html

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россия, владимир путин, экономика