09:25 06.08.2022 (обновлено: 17:48 06.08.2022)
Ученый извинился за твит, в котором выдал фото колбасы за снимок звезды
Французский ученый Клайн извинился за твит, в котором выдал фото колбасы за снимок звезды
© Etienne KleinФранцузский ученый Этьен Клайн выдал фото ломтика испанской колбасы за снимок звезды Проксима Центавра
© Etienne Klein
Французский ученый Этьен Клайн выдал фото ломтика испанской колбасы за снимок звезды Проксима Центавра. Архивное фото
ПАРИЖ, 6 авг — РИА Новости. Французский ученый Этьен Клайн принес извинения за то, что выдал фото ломтика испанской колбасы за снимок звезды Проксима Центавра.
Несколько дней назад ученый опубликовал в Twitter якобы сделанный телескопом "Джеймс Уэбб" снимок, на котором, как он утверждал, запечатлена красная звезда на черном фоне. Клайн восхитился уровнем детализации изображения, но спустя некоторое время объяснил, что это было на самом деле.
"Я приношу извинения тем, кого мой розыгрыш, в котором не было ничего оригинального, мог шокировать. Его целью был всего лишь призыв к осторожности с изображениями, которые кажутся красноречивыми сами по себе", — написал ученый в Twitter после того, как его первоначальная публикация стала вирусной.
Проксима Центавра — красный карлик, ближайшая к Солнцу звезда. В ее системе обнаружили как минимум три планеты.
Космический телескоп "Джеймс Уэбб", совместный проект США, Канады и ЕС, запустили с Земли 25 декабря прошлого года. Он создавался более 20 лет с многочисленными техническими сложностями и многократным превышением бюджета — по имеющимся оценкам, его конечная стоимость превысила десять миллиардов долларов. В начале февраля телескоп передал на Землю первые снимки.