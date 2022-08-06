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Источник: в Москве раскрыли убийство, совершенное 26 лет назад - РИА Новости, 06.08.2022
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Источник: в Москве раскрыли убийство, совершенное 26 лет назад
Источник: в Москве раскрыли убийство, совершенное 26 лет назад - РИА Новости, 06.08.2022
Источник: в Москве раскрыли убийство, совершенное 26 лет назад
В Москве раскрыли убийство, совершенное 26 лет назад, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T03:34
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происшествия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Москве раскрыли убийство, совершенное 26 лет назад, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, 25 марта 1996 года в квартире дома на Щелковском шоссе нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Предполагается, что до обнаружения он пролежал там почти 20 дней. Тогда же возбудили уголовное дело.Подозреваемого задержали в Подмосковье только на этой неделе, 4 августа.Он добавил, что сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.
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происшествия, москва
03:34 06.08.2022 (обновлено: 12:04 06.08.2022)
 
Источник: в Москве раскрыли убийство, совершенное 26 лет назад

Московские правоохранители раскрыли убийство, совершенное 26 лет назад

© AP Photo / Seth WenigНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Наручники. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Москве раскрыли убийство, совершенное 26 лет назад, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, 25 марта 1996 года в квартире дома на Щелковском шоссе нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Предполагается, что до обнаружения он пролежал там почти 20 дней. Тогда же возбудили уголовное дело.
Подозреваемого задержали в Подмосковье только на этой неделе, 4 августа.

"Мужчина признался в преступлении и рассказал, что он решил убить оппонента и, будучи под наркотиками, выстрелил из пистолета-пулемета в потерпевшего", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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