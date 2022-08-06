https://ria.ru/20220806/ubiystvo-1807679909.html

Источник: в Москве раскрыли убийство, совершенное 26 лет назад

Источник: в Москве раскрыли убийство, совершенное 26 лет назад - РИА Новости, 06.08.2022

Источник: в Москве раскрыли убийство, совершенное 26 лет назад

В Москве раскрыли убийство, совершенное 26 лет назад, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T03:34

2022-08-06T03:34

2022-08-06T12:04

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Москве раскрыли убийство, совершенное 26 лет назад, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, 25 марта 1996 года в квартире дома на Щелковском шоссе нашли тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Предполагается, что до обнаружения он пролежал там почти 20 дней. Тогда же возбудили уголовное дело.Подозреваемого задержали в Подмосковье только на этой неделе, 4 августа.Он добавил, что сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20220804/peterburg-1807141896.html

москва

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва