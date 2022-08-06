https://ria.ru/20220806/tuapse-1807769193.html

В лагерь в Туапсе отправились более 100 детей из ДНР

В лагерь в Туапсе отправились более 100 детей из ДНР - РИА Новости, 06.08.2022

В лагерь в Туапсе отправились более 100 детей из ДНР

Больше 100 детей из ДНР отправились на отдых в детский лагерь в Туапсе, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T19:21

2022-08-06T19:21

2022-08-06T20:17

общество

туапсе

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144926/58/1449265838_0:0:3281:1846_1920x0_80_0_0_fb2d9d0956b9b731a9c6afcf2bb76fdd.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Больше 100 детей из ДНР отправились на отдых в детский лагерь в Туапсе, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Утром проводили 170 ребят из Донецкой Народной Республики в лагерь в Туапсе. Там их ждёт необычная смена совместно с российскими сверстниками под названием "Послезавтра". Её разработала наша команда. Один из модулей подготовили совместно со специалистами образовательного центра "Сириус", - следует из сообщения.По словам Львовой-Беловой, на смене представят девять тематических мастерских, "которые помогут подросткам определиться с жизненными планами и профессиональными ориентирами".

https://ria.ru/20220806/donbass-1807767152.html

туапсе

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, туапсе, донецкая народная республика