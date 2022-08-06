Рейтинг@Mail.ru
В лагерь в Туапсе отправились более 100 детей из ДНР - РИА Новости, 06.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220806/tuapse-1807769193.html
В лагерь в Туапсе отправились более 100 детей из ДНР
В лагерь в Туапсе отправились более 100 детей из ДНР - РИА Новости, 06.08.2022
В лагерь в Туапсе отправились более 100 детей из ДНР
Больше 100 детей из ДНР отправились на отдых в детский лагерь в Туапсе, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T19:21
2022-08-06T20:17
общество
туапсе
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144926/58/1449265838_0:0:3281:1846_1920x0_80_0_0_fb2d9d0956b9b731a9c6afcf2bb76fdd.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Больше 100 детей из ДНР отправились на отдых в детский лагерь в Туапсе, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Утром проводили 170 ребят из Донецкой Народной Республики в лагерь в Туапсе. Там их ждёт необычная смена совместно с российскими сверстниками под названием "Послезавтра". Её разработала наша команда. Один из модулей подготовили совместно со специалистами образовательного центра "Сириус", - следует из сообщения.По словам Львовой-Беловой, на смене представят девять тематических мастерских, "которые помогут подросткам определиться с жизненными планами и профессиональными ориентирами".
https://ria.ru/20220806/donbass-1807767152.html
туапсе
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144926/58/1449265838_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d25cd5392a76348a531b203fffb032de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, туапсе, донецкая народная республика
19:21 06.08.2022 (обновлено: 20:17 06.08.2022)
 
В лагерь в Туапсе отправились более 100 детей из ДНР

Омбудсмен Львова-Белова заявила, что на отдых в Туапсе отправились 170 детей из ДНР

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже
Отдыхающие на пляже - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Больше 100 детей из ДНР отправились на отдых в детский лагерь в Туапсе, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Утром проводили 170 ребят из Донецкой Народной Республики в лагерь в Туапсе. Там их ждёт необычная смена совместно с российскими сверстниками под названием "Послезавтра". Её разработала наша команда. Один из модулей подготовили совместно со специалистами образовательного центра "Сириус", - следует из сообщения.
По словам Львовой-Беловой, на смене представят девять тематических мастерских, "которые помогут подросткам определиться с жизненными планами и профессиональными ориентирами".
Мария Львова-Белова
19:09
ДНР включат в программу "Подростки России", заявила омбудсмен
 
ОбществоТуапсеДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала