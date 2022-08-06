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В лагерь в Туапсе отправились более 100 детей из ДНР
В лагерь в Туапсе отправились более 100 детей из ДНР - РИА Новости, 06.08.2022
В лагерь в Туапсе отправились более 100 детей из ДНР
Больше 100 детей из ДНР отправились на отдых в детский лагерь в Туапсе, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T19:21
2022-08-06T19:21
2022-08-06T20:17
общество
туапсе
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Больше 100 детей из ДНР отправились на отдых в детский лагерь в Туапсе, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Утром проводили 170 ребят из Донецкой Народной Республики в лагерь в Туапсе. Там их ждёт необычная смена совместно с российскими сверстниками под названием "Послезавтра". Её разработала наша команда. Один из модулей подготовили совместно со специалистами образовательного центра "Сириус", - следует из сообщения.По словам Львовой-Беловой, на смене представят девять тематических мастерских, "которые помогут подросткам определиться с жизненными планами и профессиональными ориентирами".
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туапсе
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, туапсе, донецкая народная республика
19:21 06.08.2022 (обновлено: 20:17 06.08.2022)
В лагерь в Туапсе отправились более 100 детей из ДНР
Омбудсмен Львова-Белова заявила, что на отдых в Туапсе отправились 170 детей из ДНР