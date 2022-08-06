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Экзарх Африки пошутил в ответ на заявление Константинопольского патриархата - РИА Новости, 06.08.2022
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Религия
https://ria.ru/20220806/tserkov-1807761380.html
Экзарх Африки пошутил в ответ на заявление Константинопольского патриархата
Экзарх Африки пошутил в ответ на заявление Константинопольского патриархата - РИА Новости, 06.08.2022
Экзарх Африки пошутил в ответ на заявление Константинопольского патриархата
Представителям Элладской православной церкви (ЭПЦ) стоит воздержаться от совместного служения с главой раскольнической Православной церкви Украины Епифанием... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T18:26
2022-08-06T18:26
религия
андрей князев
украина
греция
киев
король и шут
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Представителям Элладской православной церкви (ЭПЦ) стоит воздержаться от совместного служения с главой раскольнической Православной церкви Украины Епифанием (Думенко), чтобы не стать "ужином волков в овечьей шкуре", написал митрополит Леонид в своём канале в Telegram.Так митрополит Клинский прокомментировал информацию греческого портала Филиппской, Неапольской и Фасской митрополии www.im-philippon.gr о том, что 4 сентября в Греции может состояться совместная литургия Думенко и патриарха Константинопольского Варфоломея."Всем епископам Греческой Церкви, которых приглашают на этот шабаш, стоит дважды подумать, ехать или нет! Впереди правда Божия и спрос за всё. Возможно ещё сейчас и здесь. А с такими стамбульскими "лесниками" вполне себе можно оказаться ужином волков в овечьей шкуре", - сообщил митрополит Леонид в своём канале в Telegram, приведя после этого полный текст песни "Лесник", заглавный герой которой отдает гостя на растерзание волкам.Рок-группа "Король и шут" основана в 1988 году Горшеневым вместе с одноклассниками Александром Балуновым ("Балу") и Александром Щиголевым ("Поручиком"). В 1990 году к ним присоединился автор текста песни Андрей Князев ("Князь"). За 20 с лишним лет своего существования группа стала одним из самых известных российских коллективов, работающих в жанре панк-рок, и записала более 10 альбомов.Горшенев умер 29 июля 2013 года. Согласно выводам экспертов, он скончался из-за болезни, развитой алкоголем и морфином.В 2018 году в Киеве после объединительного собора из двух раскольнических церковных структур была создана так называемая Православная церковь Украины, которая позже получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская православная церковь и УПЦ не признают канонического статуса этой религиозной организации. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической церкви.
https://ria.ru/20220112/dialog-1767454226.html
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андрей князев, украина, греция, киев, король и шут, русская православная церковь, религия
18:26 06.08.2022
 
Экзарх Африки пошутил в ответ на заявление Константинопольского патриархата

Экзарх Африки сравнил приглашение Константинопольского патриарха с песней "Короля и Шута"

© Фото : Патриарший экзархат АфрикиПатриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид
Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© Фото : Патриарший экзархат Африки
Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Представителям Элладской православной церкви (ЭПЦ) стоит воздержаться от совместного служения с главой раскольнической Православной церкви Украины Епифанием (Думенко), чтобы не стать "ужином волков в овечьей шкуре", написал митрополит Леонид в своём канале в Telegram.
Так митрополит Клинский прокомментировал информацию греческого портала Филиппской, Неапольской и Фасской митрополии www.im-philippon.gr о том, что 4 сентября в Греции может состояться совместная литургия Думенко и патриарха Константинопольского Варфоломея.
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 10:55Религия
В РПЦ рассказали, чего ждут от Константинопольского патриархата
"Всем епископам Греческой Церкви, которых приглашают на этот шабаш, стоит дважды подумать, ехать или нет! Впереди правда Божия и спрос за всё. Возможно ещё сейчас и здесь. А с такими стамбульскими "лесниками" вполне себе можно оказаться ужином волков в овечьей шкуре", - сообщил митрополит Леонид в своём канале в Telegram, приведя после этого полный текст песни "Лесник", заглавный герой которой отдает гостя на растерзание волкам.
Рок-группа "Король и шут" основана в 1988 году Горшеневым вместе с одноклассниками Александром Балуновым ("Балу") и Александром Щиголевым ("Поручиком"). В 1990 году к ним присоединился автор текста песни Андрей Князев ("Князь"). За 20 с лишним лет своего существования группа стала одним из самых известных российских коллективов, работающих в жанре панк-рок, и записала более 10 альбомов.
Горшенев умер 29 июля 2013 года. Согласно выводам экспертов, он скончался из-за болезни, развитой алкоголем и морфином.
В 2018 году в Киеве после объединительного собора из двух раскольнических церковных структур была создана так называемая Православная церковь Украины, которая позже получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская православная церковь и УПЦ не признают канонического статуса этой религиозной организации. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической церкви.
Монастырь Святого Наума в Северной Македонии - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 20:27Религия
Константинопольский патриархат признал церковь Северной Македонии
 
РелигияАндрей КнязевУкраинаГрецияКиевКороль и ШутРусская православная церковьРелигия
 
 
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