https://ria.ru/20220806/tserkov-1807761380.html

Экзарх Африки пошутил в ответ на заявление Константинопольского патриархата

Экзарх Африки пошутил в ответ на заявление Константинопольского патриархата - РИА Новости, 06.08.2022

Экзарх Африки пошутил в ответ на заявление Константинопольского патриархата

Представителям Элладской православной церкви (ЭПЦ) стоит воздержаться от совместного служения с главой раскольнической Православной церкви Украины Епифанием... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T18:26

2022-08-06T18:26

2022-08-06T18:26

религия

андрей князев

украина

греция

киев

король и шут

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Представителям Элладской православной церкви (ЭПЦ) стоит воздержаться от совместного служения с главой раскольнической Православной церкви Украины Епифанием (Думенко), чтобы не стать "ужином волков в овечьей шкуре", написал митрополит Леонид в своём канале в Telegram.Так митрополит Клинский прокомментировал информацию греческого портала Филиппской, Неапольской и Фасской митрополии www.im-philippon.gr о том, что 4 сентября в Греции может состояться совместная литургия Думенко и патриарха Константинопольского Варфоломея."Всем епископам Греческой Церкви, которых приглашают на этот шабаш, стоит дважды подумать, ехать или нет! Впереди правда Божия и спрос за всё. Возможно ещё сейчас и здесь. А с такими стамбульскими "лесниками" вполне себе можно оказаться ужином волков в овечьей шкуре", - сообщил митрополит Леонид в своём канале в Telegram, приведя после этого полный текст песни "Лесник", заглавный герой которой отдает гостя на растерзание волкам.Рок-группа "Король и шут" основана в 1988 году Горшеневым вместе с одноклассниками Александром Балуновым ("Балу") и Александром Щиголевым ("Поручиком"). В 1990 году к ним присоединился автор текста песни Андрей Князев ("Князь"). За 20 с лишним лет своего существования группа стала одним из самых известных российских коллективов, работающих в жанре панк-рок, и записала более 10 альбомов.Горшенев умер 29 июля 2013 года. Согласно выводам экспертов, он скончался из-за болезни, развитой алкоголем и морфином.В 2018 году в Киеве после объединительного собора из двух раскольнических церковных структур была создана так называемая Православная церковь Украины, которая позже получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская православная церковь и УПЦ не признают канонического статуса этой религиозной организации. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической церкви.

https://ria.ru/20220112/dialog-1767454226.html

https://ria.ru/20220509/tserkov-1787692137.html

украина

греция

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей князев, украина, греция, киев, король и шут, русская православная церковь, религия