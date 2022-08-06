Экзарх Африки пошутил в ответ на заявление Константинопольского патриархата
Экзарх Африки сравнил приглашение Константинопольского патриарха с песней "Короля и Шута"
© Фото : Патриарший экзархат АфрикиПатриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид
© Фото : Патриарший экзархат Африки
Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Представителям Элладской православной церкви (ЭПЦ) стоит воздержаться от совместного служения с главой раскольнической Православной церкви Украины Епифанием (Думенко), чтобы не стать "ужином волков в овечьей шкуре", написал митрополит Леонид в своём канале в Telegram.
Так митрополит Клинский прокомментировал информацию греческого портала Филиппской, Неапольской и Фасской митрополии www.im-philippon.gr о том, что 4 сентября в Греции может состояться совместная литургия Думенко и патриарха Константинопольского Варфоломея.
"Всем епископам Греческой Церкви, которых приглашают на этот шабаш, стоит дважды подумать, ехать или нет! Впереди правда Божия и спрос за всё. Возможно ещё сейчас и здесь. А с такими стамбульскими "лесниками" вполне себе можно оказаться ужином волков в овечьей шкуре", - сообщил митрополит Леонид в своём канале в Telegram, приведя после этого полный текст песни "Лесник", заглавный герой которой отдает гостя на растерзание волкам.
Рок-группа "Король и шут" основана в 1988 году Горшеневым вместе с одноклассниками Александром Балуновым ("Балу") и Александром Щиголевым ("Поручиком"). В 1990 году к ним присоединился автор текста песни Андрей Князев ("Князь"). За 20 с лишним лет своего существования группа стала одним из самых известных российских коллективов, работающих в жанре панк-рок, и записала более 10 альбомов.
Горшенев умер 29 июля 2013 года. Согласно выводам экспертов, он скончался из-за болезни, развитой алкоголем и морфином.
В 2018 году в Киеве после объединительного собора из двух раскольнических церковных структур была создана так называемая Православная церковь Украины, которая позже получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская православная церковь и УПЦ не признают канонического статуса этой религиозной организации. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической церкви.