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Клишас заявил, что Украина перестала быть безопасной для транзита газа - РИА Новости, 06.08.2022
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Клишас заявил, что Украина перестала быть безопасной для транзита газа
Клишас заявил, что Украина перестала быть безопасной для транзита газа - РИА Новости, 06.08.2022
Клишас заявил, что Украина перестала быть безопасной для транзита газа
Украину больше нельзя считать безопасной для транзита энергоносителей, заявил в Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T06:48
2022-08-06T11:00
андрей клишас
россия
украина
денис шмыгаль
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украину больше нельзя считать безопасной для транзита энергоносителей, заявил в Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.В начале марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" российской собственности. По его словам, уже конфискованы активы на 765 миллионов долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что согласована конфискация еще 903 объектов. Вырученные средства, как предполагает Шмыгаль, пойдут на оборону и восстановление Украины.Президент России Владимир Путин заметил по этому поводу, что воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220804/ukraina-1807364430.html
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андрей клишас, россия, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский
06:48 06.08.2022 (обновлено: 11:00 06.08.2022)
 
Клишас заявил, что Украина перестала быть безопасной для транзита газа

Сенатор Клишас: после изъятия активов России Украина небезопасна для транзита газа

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Андрей Клишас . Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украину больше нельзя считать безопасной для транзита энергоносителей, заявил в Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил глава неонацистского режима Зеленский, эта страна больше не может считаться страной, безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей", — написал он.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" российской собственности. По его словам, уже конфискованы активы на 765 миллионов долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что согласована конфискация еще 903 объектов. Вырученные средства, как предполагает Шмыгаль, пойдут на оборону и восстановление Украины.
Президент России Владимир Путин заметил по этому поводу, что воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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