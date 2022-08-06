06:48 06.08.2022 (обновлено: 11:00 06.08.2022)
Клишас заявил, что Украина перестала быть безопасной для транзита газа
Сенатор Клишас: после изъятия активов России Украина небезопасна для транзита газа
Андрей Клишас . Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украину больше нельзя считать безопасной для транзита энергоносителей, заявил в Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил глава неонацистского режима Зеленский, эта страна больше не может считаться страной, безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей", — написал он.
В начале марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" российской собственности. По его словам, уже конфискованы активы на 765 миллионов долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что согласована конфискация еще 903 объектов. Вырученные средства, как предполагает Шмыгаль, пойдут на оборону и восстановление Украины.
Президент России Владимир Путин заметил по этому поводу, что воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.