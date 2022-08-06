https://ria.ru/20220806/tranzit-1807682964.html

Клишас заявил, что Украина перестала быть безопасной для транзита газа

Клишас заявил, что Украина перестала быть безопасной для транзита газа - РИА Новости, 06.08.2022

Клишас заявил, что Украина перестала быть безопасной для транзита газа

Украину больше нельзя считать безопасной для транзита энергоносителей, заявил в Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T06:48

2022-08-06T06:48

2022-08-06T11:00

андрей клишас

россия

украина

денис шмыгаль

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украину больше нельзя считать безопасной для транзита энергоносителей, заявил в Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.В начале марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" российской собственности. По его словам, уже конфискованы активы на 765 миллионов долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что согласована конфискация еще 903 объектов. Вырученные средства, как предполагает Шмыгаль, пойдут на оборону и восстановление Украины.Президент России Владимир Путин заметил по этому поводу, что воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220804/ukraina-1807364430.html

россия

украина

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андрей клишас, россия, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский