https://ria.ru/20220806/torfyanik-1807779458.html

В Тверской области ликвидировали тление торфяника

В Тверской области ликвидировали тление торфяника - РИА Новости, 06.08.2022

В Тверской области ликвидировали тление торфяника

Тление торфяника в Тверской области ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T20:53

2022-08-06T20:53

2022-08-06T20:53

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тверская область

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Тление торфяника в Тверской области ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Тление торфяника в Тверской области ликвидировано", - говорится в сообщении.Утром 6 августа силы и средства МЧС России приступили к ликвидации тления торфа в Кашинском городском округе Тверской области. Работы велись на 0,4 гектарах территории Кашинского лесничества. Всего к тушению торфяника привлечено свыше 50 человек и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20220805/pozhar-1807625101.html

россия

тверская область

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2022

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область