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В Тверской области ликвидировали тление торфяника - РИА Новости, 06.08.2022
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В Тверской области ликвидировали тление торфяника
В Тверской области ликвидировали тление торфяника - РИА Новости, 06.08.2022
В Тверской области ликвидировали тление торфяника
Тление торфяника в Тверской области ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T20:53
2022-08-06T20:53
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Тление торфяника в Тверской области ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."Тление торфяника в Тверской области ликвидировано", - говорится в сообщении.Утром 6 августа силы и средства МЧС России приступили к ликвидации тления торфа в Кашинском городском округе Тверской области. Работы велись на 0,4 гектарах территории Кашинского лесничества. Всего к тушению торфяника привлечено свыше 50 человек и 12 единиц техники.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область
20:53 06.08.2022
 
В Тверской области ликвидировали тление торфяника

МЧС ликвидировали тление торфяника в Кашинском городском округе Тверской области

© Фото : Главное управление МЧС России по Свердловской областиПожарный у тлеющего торфяника
Пожарный у тлеющего торфяника - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© Фото : Главное управление МЧС России по Свердловской области
Пожарный у тлеющего торфяника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Тление торфяника в Тверской области ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Тление торфяника в Тверской области ликвидировано", - говорится в сообщении.
Утром 6 августа силы и средства МЧС России приступили к ликвидации тления торфа в Кашинском городском округе Тверской области. Работы велись на 0,4 гектарах территории Кашинского лесничества. Всего к тушению торфяника привлечено свыше 50 человек и 12 единиц техники.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тверская область
 
 
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