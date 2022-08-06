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На Тайване умер высокопоставленный разработчик ракет, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.08.2022
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На Тайване умер высокопоставленный разработчик ракет, сообщили СМИ
На Тайване умер высокопоставленный разработчик ракет, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.08.2022
На Тайване умер высокопоставленный разработчик ракет, сообщили СМИ
На Тайване нашли мертвым высокопоставленного военного чиновника Оуян Ли Сина, занимавшегося разработкой ракет, сообщает Центральное информационное агентство... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T14:10
2022-08-06T18:06
в мире
нэнси пелоси
тайвань
пекин
сша
мид кнр
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 6 авг — РИА Новости. На Тайване нашли мертвым высокопоставленного военного чиновника Оуян Ли Сина, занимавшегося разработкой ракет, сообщает Центральное информационное агентство острова.По его сведениям, Оуян Ли Син находился в командировке в уезде Пиндун, где должен был принять участие в мероприятии. Но в назначенное время он не появился, а в 7:20 по местному времени помощник обнаружил его в номере отеля уже без признаков жизни и сразу же позвонил в полицию.Полицейские тщательно осмотрели место смерти чиновника и видеозаписи с камер наблюдения отеля. Никаких признаков проникновения в номер Ли Сина они не нашли, а на теле не было следов борьбы или ран. По словам членов семьи, у 57-летного чиновника были проблемы с сердцем.Как сообщает агентство, Оуян Ли Син был заместителем главы Чжуншаньского института науки и технологии (NCSIST), ранее входившего в структуру Бюро вооружений Министерства обороны Тайваня. В 2014 году институт стал административной корпорацией, которая подчиняется непосредственно правительству острова, и сейчас это на один из двух главных оборонных подрядчиков Тайваня. NCSIST занимается разработкой, производством и продажей оборонных технологий и оружия, а также отвечает за международное сотрудничество в области технологий и обмена информацией.Оуян Ли Син занял пост в начале года, чтобы руководить проектами в сфере разработки и производства ракет. Он получил докторскую степень по гидродинамике в Вашингтонском университете и ранее работал в системе Вооруженных сил Тайваня, в том числе был заместителем директора Бюро вооружений.Инцидент произошел на фоне сильнейшего за последние годы обострения ситуации вокруг Тайваня. Поводом для роста напряженности послужил визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Тайвань за последние 25 лет.В ответ на это Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата и сотрудничество в других областях, запретил экспорт природного песка и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. Как заявили в китайском МИД, все негативные последствия визита Пелоси еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html
https://ria.ru/20220804/tayvan-1807118327.html
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в мире, нэнси пелоси, тайвань, пекин, сша, мид кнр, визит пелоси на тайвань
14:10 06.08.2022 (обновлено: 18:06 06.08.2022)
 
На Тайване умер высокопоставленный разработчик ракет, сообщили СМИ

На Тайване умер высокопоставленный разработчик ракет, сообщили СМИ

CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101Башня Тайбэй 101, Тайвань
Башня Тайбэй 101, Тайвань - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101
Башня Тайбэй 101, Тайвань. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 авг — РИА Новости. На Тайване нашли мертвым высокопоставленного военного чиновника Оуян Ли Сина, занимавшегося разработкой ракет, сообщает Центральное информационное агентство острова.
По его сведениям, Оуян Ли Син находился в командировке в уезде Пиндун, где должен был принять участие в мероприятии. Но в назначенное время он не появился, а в 7:20 по местному времени помощник обнаружил его в номере отеля уже без признаков жизни и сразу же позвонил в полицию.
Полицейские тщательно осмотрели место смерти чиновника и видеозаписи с камер наблюдения отеля. Никаких признаков проникновения в номер Ли Сина они не нашли, а на теле не было следов борьбы или ран. По словам членов семьи, у 57-летного чиновника были проблемы с сердцем.
Как сообщает агентство, Оуян Ли Син был заместителем главы Чжуншаньского института науки и технологии (NCSIST), ранее входившего в структуру Бюро вооружений Министерства обороны Тайваня. В 2014 году институт стал административной корпорацией, которая подчиняется непосредственно правительству острова, и сейчас это на один из двух главных оборонных подрядчиков Тайваня. NCSIST занимается разработкой, производством и продажей оборонных технологий и оружия, а также отвечает за международное сотрудничество в области технологий и обмена информацией.
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Оуян Ли Син занял пост в начале года, чтобы руководить проектами в сфере разработки и производства ракет. Он получил докторскую степень по гидродинамике в Вашингтонском университете и ранее работал в системе Вооруженных сил Тайваня, в том числе был заместителем директора Бюро вооружений.
Инцидент произошел на фоне сильнейшего за последние годы обострения ситуации вокруг Тайваня. Поводом для роста напряженности послужил визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Тайвань за последние 25 лет.
В ответ на это Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата и сотрудничество в других областях, запретил экспорт природного песка и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. Как заявили в китайском МИД, все негативные последствия визита Пелоси еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
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В миреНэнси ПелосиТайваньПекинСШАМИД КНРВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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