Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры рассказали, сколько россиян в этом году отдохнут в Таиланде - РИА Новости, 06.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220806/tailand-1807399852.html
Туроператоры рассказали, сколько россиян в этом году отдохнут в Таиланде
Туроператоры рассказали, сколько россиян в этом году отдохнут в Таиланде - РИА Новости, 06.08.2022
Туроператоры рассказали, сколько россиян в этом году отдохнут в Таиланде
Таиланд по итогам года примет от 200 до 250 тысяч туристов из России, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T12:25
2022-08-06T12:25
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
россия
пхукет (остров)
ассоциация туроператоров россии (атор)
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155909/56/1559095660_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_e636778f419a7a824f7d5b473115b502.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Таиланд по итогам года примет от 200 до 250 тысяч туристов из России, сообщает АТОР."На стыковочных рейсах до конца года прилетят около 100 тысяч россиян. На самолетах "Аэрофлота", исходя из заявленных сейчас объемов, — еще около 20 тысяч отдыхающих", — сообщили в ассоциации.По статистике принимающей стороны, в период с января по июль страну посетили 76 тысяч гостей из РФ, добавили эксперты. При этом они отмечают, что до пандемии было около 1,5 миллионов российских туристов в год.Достичь некоторого роста турпотока до конца года помогут прямые рейсы "Аэрофлота", которые станут доступны с конца октября, ожидают в ассоциации. "Пока речь идет о прямых ежедневных рейсах на Пхукет. Однако не исключено, что далее нацперевозчик увеличит частоту до трех рейсов в сутки и расширит географию городов прилета в Таиланде, добавив, например, Бангкок", — добавили в АТОР.Говорить о восстановлении авиасообщения с Таиландом других российских авиакомпаний преждевременно. "В нынешних условиях не все самолеты могут свободно летать. Пока не очень понятно, даст ли вторая сторона гарантии от ареста российских бортов", — указали в ассоциации.
https://ria.ru/20220802/tailand-1806595299.html
таиланд
россия
пхукет (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155909/56/1559095660_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_a4b4e125c9e2763380de18f320f21839.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, таиланд, россия, пхукет (остров), ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, самолеты
12:25 06.08.2022
 
Туроператоры рассказали, сколько россиян в этом году отдохнут в Таиланде

АТОР: в Таиланде в этом году отдохнут до четверти миллиона российских туристов

© Фото : Александр АндреевСлоны
Слоны - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Таиланд по итогам года примет от 200 до 250 тысяч туристов из России, сообщает АТОР.
"На стыковочных рейсах до конца года прилетят около 100 тысяч россиян. На самолетах "Аэрофлота", исходя из заявленных сейчас объемов, — еще около 20 тысяч отдыхающих", — сообщили в ассоциации.
По статистике принимающей стороны, в период с января по июль страну посетили 76 тысяч гостей из РФ, добавили эксперты. При этом они отмечают, что до пандемии было около 1,5 миллионов российских туристов в год.
Достичь некоторого роста турпотока до конца года помогут прямые рейсы "Аэрофлота", которые станут доступны с конца октября, ожидают в ассоциации. "Пока речь идет о прямых ежедневных рейсах на Пхукет. Однако не исключено, что далее нацперевозчик увеличит частоту до трех рейсов в сутки и расширит географию городов прилета в Таиланде, добавив, например, Бангкок", — добавили в АТОР.
Говорить о восстановлении авиасообщения с Таиландом других российских авиакомпаний преждевременно. "В нынешних условиях не все самолеты могут свободно летать. Пока не очень понятно, даст ли вторая сторона гарантии от ареста российских бортов", — указали в ассоциации.
Самолет авиакомпании Thai Airlines в аэропорту острова Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 14:36Туризм
Посол Таиланда рассказал о планах по возобновлению прямых рейсов с Россией
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТаиландРоссияПхукет (остров)Ассоциация туроператоров России (АТОР)АэрофлотСамолеты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала