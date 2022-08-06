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Туроператоры рассказали, сколько россиян в этом году отдохнут в Таиланде

Туроператоры рассказали, сколько россиян в этом году отдохнут в Таиланде - РИА Новости, 06.08.2022

Туроператоры рассказали, сколько россиян в этом году отдохнут в Таиланде

Таиланд по итогам года примет от 200 до 250 тысяч туристов из России, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T12:25

2022-08-06T12:25

2022-08-06T12:25

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туризм

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таиланд

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пхукет (остров)

ассоциация туроператоров россии (атор)

аэрофлот

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Таиланд по итогам года примет от 200 до 250 тысяч туристов из России, сообщает АТОР."На стыковочных рейсах до конца года прилетят около 100 тысяч россиян. На самолетах "Аэрофлота", исходя из заявленных сейчас объемов, — еще около 20 тысяч отдыхающих", — сообщили в ассоциации.По статистике принимающей стороны, в период с января по июль страну посетили 76 тысяч гостей из РФ, добавили эксперты. При этом они отмечают, что до пандемии было около 1,5 миллионов российских туристов в год.Достичь некоторого роста турпотока до конца года помогут прямые рейсы "Аэрофлота", которые станут доступны с конца октября, ожидают в ассоциации. "Пока речь идет о прямых ежедневных рейсах на Пхукет. Однако не исключено, что далее нацперевозчик увеличит частоту до трех рейсов в сутки и расширит географию городов прилета в Таиланде, добавив, например, Бангкок", — добавили в АТОР.Говорить о восстановлении авиасообщения с Таиландом других российских авиакомпаний преждевременно. "В нынешних условиях не все самолеты могут свободно летать. Пока не очень понятно, даст ли вторая сторона гарантии от ареста российских бортов", — указали в ассоциации.

https://ria.ru/20220802/tailand-1806595299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, таиланд, россия, пхукет (остров), ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, самолеты